Auto | per Bmw vendite 2018 a quota 2 | 5 milioni

Morte Imane Fadil : oggi il prelievo tessuti - poi Autopsia per capire se è stata avvelenata : I consulenti nominati procederanno a prelevare porzioni di tessuti degli organi interni della ragazza per verificare l'eventuale presenza di attività radioattiva.Continua a leggere

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato per Autorizzare il processo a Salvini : Lega e 5Stelle sono schierati per il no ma tra gli "ortodossi" grillini è alta tensione. Forza Italia contraria al processo

Fermo amministrativo o fiscale per Bollo Auto - differenza e cosa cambia : Fermo amministrativo o fiscale per Bollo auto, differenza e cosa cambia Bollo auto e Fermo amministrativo, la differenza Il Fermo fiscale è uno dei meccanismi a disposizione del Fisco per sanzionare il contribuente indebitato fino alla restituzione del dovuto. In pratica, con tale espressione si intende l’ azione esecutiva dell’ ente deputato alla riscossione con cui si blocca l’ uso del veicolo di proprietà di chi non è in ...

Bollo Auto 2018 per Km0 : pagamento ed esenzione - come funziona : Bollo auto 2018 per Km0: pagamento ed esenzione, come funziona esenzione Bollo auto Km0: quando non si paga Chi è tenuto a pagare il Bollo auto sui veicoli a km0? La questione può risultare controversa, ma in realtà è molto semplice rispondere. È sufficiente prendere in esame la tempistica di acquisto. I veicoli a km0 sono infatti già immatricolati dai concessionari. Dalla prima immatricolazione scatta l’obbligo del pagamento del Bollo, che è ...

Più Autonomia per Bankitalia : Dopo le recenti dichiarazioni osé a tinte giallo verdi, le parole concilianti di questi giorni da parte del ministro dell'Economia non mi tranquillizzano. Ahimè, troppe ne ho viste. Ribadisco: la ...

Curzi - ceo Idee per Viaggiare : "Non credo che ci sia mai stato un abbassamento dell'Autorevolezza tra le aziende italiane del turismo" : Curzi, ceo Idee per Viaggiare: "Non credo che ci sia mai stato un abbassamento dell'autorevolezza tra le aziende italiane del turismo."

Alla ricerca di talenti al femminile per l'Automotive di domani : Meglio se queste idee sono sviluppati da talenti al femminile, sovvertendo il comune pensiero che il mondo automotive sia un mondo di soli uomini. Con questo spirito Continental " Gruppo leader a ...

Guida Autonoma - Toyota-Nvidia - accordo per i test virtuali : Durante la GPU Technology Conference, un evento annuale dedicato ai processori grafici, la Nvidia ha presentato diverse novità che verranno presto impiegate per velocizzare lo sviluppo delle tecnologie di Guida autonoma, come la nuova piattaforma open source Drive Constellation che consentirà di testare virtualmente il funzionamento dei nuovi sistemi. Il produttore di chip ha inoltre annunciato un ampliamento della partnership con il Toyota ...

Poliziotta lascia la figlia in Auto sotto il sole per fare sesso con il suo superiore : la bimba di 3 anni muore : lascia la figlia nell'auto bollente facendola morire di caldo per fare sesso con un suo superiore . Cassie Hope Barker, Poliziotta 29enne statunitense, ha ammesso ieri l'omicidio colposo della ...

Bollo Auto - la stangata è servita (ma ci sono diversi modi per risparmiare) : Negli ultimi 5 anni, il Bollo auto ha visto crescere il proprio costo in maniera esponenziale. Il governo aveva dichiarato...

In motoslitta tra i boschi di Demonte senza Autorizzazione : per il trasgressore una sanzione di oltre 800 euro : Dopo svariate segnalazioni e una lunga attività di indagine, i Carabinieri Forestali della stazione di Demonte hanno individuato il responsabile di una serie di percorsi con la motoslitta effettuati ...

Perrone : “La riforma del copyright? Non è solo per il diritto d’Autore - è una questione di democrazia” : «Dobbiamo essere ottimisti». Ma l’ottimismo potrebbe non bastare. Attorno alla riforma del copyright c’è un movimento di contro-riforma che continua a lavorare per affossare le modifiche trovate, non senza fatica, in sede inter-istituzionale. Carlo Perrone, presidente dell’associazione europea degli editori dei quotidiani (Enpa), non nasconde che l...

Imane Fadil - salma forse radioattiva : Autopsia schermata per svelare mistero della morte : Scafandri isolanti come tute, e apparecchiature hi-tech: durante i prelievi e l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, ci saranno anche unità speciali dei Vigili del fuoco, con addestramento specifico alle radiazioni. L'equipe medico legale sarà 'schermata' per evitare il rischio di contaminazione, nel caso la salma possa essere radioattiva perché avvelenata. Avvelenamento accidentale, volontario o rara malattia? In un clima di grande incertezza, ...

San Giorgio a Cremano - scoperta Autocarrozzeria con rifiuti speciali : SAN Giorgio A Cremano. Un totale di 3,6 tonnellate di rifiuti speciali è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di finanza a San Giorgio a Cremano all'interno di un'autocarrozzeria, realizzata ...