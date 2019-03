Autista senegalese dirotta e incendia bus con 51 bimbi | 14 feriti «Basta morti in mare»

Fa scendere i bambini e incendia il bus. Fermato Autista di origine senegalese : "Voglio farla finita - vanno fermate le morti nel Mediterraneo" : Si è alzato dal suo posto, ha fatto scendere i 51 bambini che viaggiavano sullo scuolabus e poi ha buttato benzina sul mezzo, appiccando un fuoco. Per questo motivo di Ousseynou Sy, nato in Senegal il 2 giugno del 1972, è stato Fermato dai carabinieri. Il fatto - riferisce La Stampa - è accaduto sulla Sp44 Paullese, nel milanese, in via della Liberazione.Il fatto è accaduto alle 11,50. A bordo del mezzo di linea ...