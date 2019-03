Australia | il mare di Adelaide paradiso dei surfisti

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Una delle caratteristiche principali delle spiagge diè che basta un breve tragitto in macchina per distendersi al sole di Glenelg o per volare sulle onde a Semaphore. Ma le spiagge della più ...

Truther81174 : #BloccoNavaleSubito dei trafficanti per immigrazione clandestina, sequestro del taxi del mare e #rimpatri al moment… - MauroMario13 : @matteosalvinimi Avete fatto bene in Australia non le portano neanche in porto le affondano in mezzo al mare motiva… - RaRobyscorpione : RT @CorsivoCorrosiv: Australia. Trovato in mare un messaggio in bottiglia di 132anni! 'W la Topa!' #WilliamValpiani #corsivocorrosivo #… -