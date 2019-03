Attentato in Nuova Zelanda | il sincero e particolare omaggio di Meghan

Meghan Markle in Nuova Zelanda dopo l euro Attentato terroristico. Nessuna maternità per la duchessa : Secondo i comunicati ufficiali che sono stati diramati dai profili ufficiali della Royal Family, Meghan Markle dovrebbe essere in congedo per maternità. Niente impegni ufficiali, solo riposo. Invece ...

Nuova Zelanda - bloccati i siti che non hanno cancellato il video dell’Attentato : Schermata visualizzata in un tentativo di accesso a uno dei siti bloccati in Nuova Zelanda (screenshot da Firefox) In Australia e Nuova Zelanda numerosi siti internet per la condivisione di contenuti multimediali sono stati bloccati a seguito della sparatoria avvenuta in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, venerdì 15 marzo. siti come 4chan, zerohedge, bestgore o documentingreality, che spesso ospitano discussioni che urtano la ...

Attentato Nuova Zelanda - in carcere 44enne che ha condiviso sul web il video del massacro. Ha simpatie neonaziste : Ha condiviso su internet il video del massacro alla moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda: per questo motivo un 44enne è finito in carcere, in attesa della prossima udienza, fissata ad aprile. Si chiama Philip Arps ed è proprietario di un’azienda che ha furgoni decorati con stemmi neonazisti. Dovrà rispondere di due capi d’accusa: rischia 14 anni di carcere per ognuna delle accuse. In tribunale Arps, in t-shirt e pantalone della tuta, non ha ...

Nuova Zelanda : il killer stava andando a fare un terzo Attentato quando è stato fermato : L'autore della strage di venerdì scorso nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, aveva pianificato un altro attacco : lo ha detto il capo della polizia, Mike Bush. Secondo la polizia, il ...

La generosità di Madonna per le vittime dell’Attentato in Nuova Zelanda con migliaia di dollari e l’invito a donare : La generosità di Madonna per le vittime dell'attentato in Nuova Zelanda potrebbe servire da esempio per molti: non è la prima volta che la popstar manifesta sensibilità in modo concreto dopo una tragedia, mettendo mano al portafogli, e stavolta ha voluto farlo per le persone coinvolte nella strage realizzata da un neonazista venerdì 15 marzo presso le moschee di Christchurch. Le immagini scioccanti, trasmesse dal terrorista e suprematista ...

Come il video dell’Attentato in Nuova Zelanda è dilagato sui social network : Nelle prime 24 ore successive alla sparatoria avvenuta in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, Facebook ha dichiarato di aver rimosso 1,5 milioni di video dell’attacco che sono stati ricaricati e condivisi sul social network. Dei video rimossi 1,2 milioni sono stati bloccati in fase di upload. A dare la notizia è la portavoce di Facebook New Zealand, Mia Garlick, tramite l’account Twitter del social network. In the first 24 hours we ...

Attentato Nuova Zelanda - dopo la strage una stretta sulle armi : “Riforma entro 10 giorni” : dopo la strage di Christchurch costata la vita a 50 persone il primo ministro della Nuova Zelanda ha annunciato che entro 10 giorni arriverà una riforma della legge sulla vendita delle armi. Intanto, mentre l’Isis minaccia vendetta, il killer Brenton Tarrant ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo davanti ai giudici.Continua a leggere

Attentato Nuova Zelanda - Viminale prepara interventi contro emulazioni - : Direttive alle forze di polizia dopo una riunione straordinaria alla quale ha partecipato anche il ministro Salvini. Non sono emersi legami tra l'Attentatore di Christchurch e l'Italia

Attentato Nuova Zelanda - killer in tribunale fa saluto suprematisti - : Brenton Tarrant, il 28enne australiano incriminato per il massacro di 49 persone nelle due moschee di Christchurch, è comparso in aula. È stato rinviato a giudizio al 5 aprile. Prima della strage ...

Attentato Nuova Zelanda - la premier : 'Leggi sulle armi cambieranno' - : Il killer di Christchurch era in possesso di una licenza e ha utilizzato cinque armi nell'attacco, compreso due semi-automatiche e due fucili da caccia. L'annuncio: "Necessario rivedere le leggi"