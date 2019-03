Atletica | Mondiali di staffette 2019 | Italia in raduno verso le World Relays | spiccano

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Mancano meno di due mesi aidiche si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Lesaranno un evento determinante per la qualificazione aidi Doha visto che i primi 10 team della 4×100 e della 4×400 staccheranno direttamente il pass per la rassegna iridata dunque l’non vorrà farsi trovare impreparata e proprio per questo motivo è stato indetto un collegiale che andrà in scena dal 24 al 30 marzo al Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli di Formia.Saranno presenti ben 35 azzurri tra cuiFilippo Tortu (9.99 lo scorso anno sui 100 metri, il brianzolo aprirà la propria stagione all’aperto proprio a Yokohama dopo un periodo di preparazione a Tenerife), Fausto Desalu (20.13 sul mezzo giro di pista nel 2018, secondono più veloce di tutti i tempi), le ragazze capaci di ...

