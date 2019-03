davidemaggio

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Alberto AngelaNella serata di ieri,19, su Rai1 l’appuntamento con– La Penisola dei Tesori ha conquistato 4.186.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5alha raccolto davanti al video 2.200.000 spettatori pari al 10.9% di share (qui glidel passaggio dello scorso 23 ottobre 2018). Su Rai2 Il Collegio 2 in replica ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene ha intrattenuto 1.829.000 spettatori con il 10.9% (presentazione di 13 minuti: 1.074.000 – 4.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.165.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 Il Segreto totalizza un a.m. di 1.803.000 spettatori con il 7.2% di share. A seguire Una Vita ha appassionato 1.372.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Diha registrato 1.234.000 spettatori con ...

zazoomblog : Ascolti TV Martedì 19 marzo 2019. Meraviglie 19.4% Benvenuti al Nord 10.9% Il Collegio in replica 5.8% Leaving Neve… - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, martedì 19 marzo 2019. Meraviglie 19.4%, Benvenuti al Nord 10.9%, Il Collegio in replica 5.8%, Leavi… - zazoomblog : Ascolti TV Martedì 19 marzo 2019. Meraviglie 19.4% Benvenuti al Nord 10.9% Il Collegio in replica 5.8% Leaving Nev… -