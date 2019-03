Ascolti tv - Alberto Angela senza rivali con Meraviglie e 4.1 milioni di telespettatori : Nuova vittoria per Alberto Angela che conquista il prime time del 19 marzo con ‘Meraviglie – La penisola dei tesori‘ e vince grazie a 4.186.000 telespettatori e il 19,35% di share. Ascolti tv prime time Canale 5 si piazza secondo con il film ‘Benvenuti al Nord‘, che ha ottenuto 2.200.000 telespettatori e uno share del 10,9%. ‘Le Iene Show’ su Italia1 ha totalizzato invece 1.829.000 telespettatori e uno ...

Ascolti tv - Meraviglie di Alberto Angela debutta con 4.5 milioni di telespettatori : Esordio vincente per Meraviglie – La Penisola di Tesori. Il programma di Alberto Angela in onda il 12 marzo su Rai1 ha raccolto davanti al video 4.513.000 telespettatori pari al 19,25% di share. “Siamo molto felici, perché gli Ascolti premiano tanti mesi di durissimo lavoro, la qualità l’impegno tutta la squadra e dimostrano che esiste un pubblico molto attento e sensibile anche ai temi culturali, alla storia, all’arte, ...

Alberto Angela : 'Gli Ascolti premiano la qualità e l'impegno' : Soddisfatto, e non poco, , dopo aver letto i dati di ascolto della prima puntata della nuova stagione di Meraviglie. 'Siamo molto felici, perché gli ascolti premiano tanti mesi di durissimo lavoro, la ...

Ascolti TV 12 marzo 2019 : Alberto Angela conquista tutti con Meraviglie : Ascolti TV martedì 12 marzo 2019, Alberto Angela conquista tutti: Meraviglie – La Penisola di Tesori è stato il programma più visto in prima serata Grande successo di Ascolti ieri sera per Alberto Angela che, con il programma Meraviglie – La Penisola di Tesori, ha conquistato una grande fetta di pubblico durante la prima serata. La trasmissione è stata […] L'articolo Ascolti TV 12 marzo 2019: Alberto Angela conquista tutti con Meraviglie ...

Ascolti tv - Alberto Angela delle "Meraviglie" : 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1 : La prima puntata del programma sfiora il 20% di share. Bene anche 'Il Collegio', su Rai 2, segue con un netto distacco...

Ascolti tv - Meraviglie di Alberto Angela debutta con 4.5 milioni di telespettatori : Esordio vincente per Meraviglie – La Penisola di Tesori. Il programma di Alberto Angela in onda il 12 marzo su Rai1 ha raccolto davanti al video 4.513.000 telespettatori pari al 19,25% di share. Ascolti tv prime time Secondo posto per Rai2 che con l’ultima puntata de Il Collegio ha ottenuto 2.307.000 telespettatori e il 9,66% di share. Terzo gradino del podio per il film Che bella giornata, in onda su Canale 5, visto da 1.993.000 ...