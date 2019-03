huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Ia Marcello De: in questo momento,ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio". Lo afferma, presidente della commissione parlamentare Antimafia, commentando l'di Marcello De. "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti", aggiungeIntanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di Roma dopo la notizia dell'del presidente dell'Aula Giulio Cesare. Nessuna reazione ufficiale dal gruppo per ora, mai singoli a raccontare il loro sconcerto. "scioccata. Aspetto di capire meglio. Nelle chat la reazione è univoca. Tutti dicono 'impossibile che sia successo'", afferma la consigliera Eleonora Guadagno."Siamo ...

novusnovelli : Arresto De Vito, Nicola Morra: 'I fatti contestati sono gravissimi'. Shock tra i consiglieri M5S: 'È impossibile' - MaurizioAmoros4 : RT @siceid: Ennesimo arresto nell'entourage della Sindaca Raggi Tangenti per il Presidente M5S Marcello De Vito. Oggi il M5S si scoprirà an… - tizianoazzara : RT @pbecchi: L’arresto per presunte tangenti del presidente del consiglio comunale capitolino, De Vito, è un colpo mortale per il M5S che h… -