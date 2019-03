Arresto De Vito | Luigi Di Maio | ' Decido io | è fuori da M5s' | Virginia Raggi | ' Ho

M5s - Arresto di Marcello De Vito? Paolo Becchi : 'Ecco perché oggi muoiono i grillini' : Sinora di poteva dire tutto il male che si voleva del M5S , che sono incapaci, incompetenti, arroganti e via di seguito. D'altro canto però un fatto restava incontestabile: la loro diversità rispetto ...

Arresto De Vito - le reazioni del Pd : 'Siamo garantisti sempre' - ma si chiede la testa di Virginia Raggi : Le responsabilità politiche in questi tre anni di disastri del movimento 5 stelle al governo della Capitale sono sotto gli occhi del mondo - continua la nota - È per questo che come Partito ...

Arresto De Vito - Fraccaro : “Fatto molto grave”. Paragone : “Fuori subito” e sulla Raggi : “Deve rimanere al suo posto” : Entrando in Senato il Ministro penstatstellato Riccardo Fraccaro commenta così l’Arresto di Marcello De Vito: “Un Arresto molto pesante, un fatto molto grave. Adesso verifichiamo il tutto”. Un Arresto per presunte tangenti e corruzione rappresenta la perdita della ‘verginità’ per il M5s? “No – risponde il ministro Fraccaro – è come si risponde che determina la correttezza di un movimento come il ...

Stadio Roma - Arresto De Vito; Andrea De Priamo (capogruppo FDI) : “Ci aspettiamo conseguenze” : Riguardo l’arresto di Marcello De Vito nell’ambito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. “Siamo e restiamo garantisti, non a corrente alternata come fanno altri –ha affermato De Priamo ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano-. Ma è da tempo che segnaliamo che la cosiddetta presunzione di onestà a priori da parte dei 5 Stelle è ...

Di Maio ha commentato l'Arresto di De Vito - M5s - : 'Un insulto a tutti noi' : 'Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a ...

Arresto De Vito - Di Maio 'Fuori dal M5s'. Il Pd 'Noi garantisti ma Raggi si dimetta' : La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti'. Tra le fila del Pd c'è chi chiede passo indietro della giunta Raggi, un inVito che anche il sindaco ...

Arresto De Vito - le reazioni del Pd : "Siamo garantisti sempre" - ma si chiede la testa di Virginia Raggi : Le prime reazioni del mondo Dem sull'Arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma, sono tutte in linea con l'anima garantista del partito. Marco Miccoli, coordinatore della Comunicazione del Pd, dichiara: "Non abbiamo nulla da dichiarare sulla vicenda giudiziaria che riguarda il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito. Fiducia nella magistratura. Se daremo un giudizio, lo daremo alla fine dell'iter ...

Arresto De Vito - ecco il perché di 'congiunzione astrale' : ...massimo in ragione della rilevante circostanza che il suo potere di influenza e di intervento già consistente in virtù dell'incarico rivestito nonché della risalente appartenenza alla parte politica ...

Di Maio ha commentato l'Arresto di De Vito (M5s) : "Un insulto a tutti noi" : "Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del Movimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto". È quanto scrive su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, a proposito dell'arresto del presidente del Consiglio comunale in Campidoglio Marcello De Vito nell'ambito dell'inchiesta ...

Arresto De Vito - 'preoccupato da mesi - scomparso dalla scena politica' : Il commento del giornalista Simone Canettieri, Il Messaggero, ad Omnibus sulle indagini nei confronti del presidente dell'Assemblea capitolina

Arresto De Vito - Nicola Morra : 'I fatti contestati sono gravissimi'. Shock tra i consiglieri M5S : 'È impossibile' : "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti", aggiunge Morra. Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di Roma dopo la notizia dell'Arresto ...

Arresto De Vito - dallo 'stadio fatto bene' alle inchieste sulle tangenti : la parabola dell'impianto di Tor di Valle : Dall'uscita della 'dissidente' Grancio alla bufera giudiziaria che ha travolto prima i vertici della Eurnova e ora l'assemblea capitolina