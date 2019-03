Arresto De Vito | le reazioni del Pd | Siamo garantisti sempre | ma si chiede la

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Le primedel mondo Dem sull'di Marcello De, presidente del Consiglio comunale di Roma, sono tutte in linea con l'anima garantista del partito. Marco Miccoli, coordinatore della Comunicazione del Pd, dichiara: "Non abbiamo nulla da dichiarare sulla vicenda giudiziaria che riguarda il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De. Fiducia nella magistratura. Se daremo un giudizio, lo daremo alla fine dell'iter processuale. Lo dico ai 5 Stelle: noi. Non a secondo delle convenienze e delle persone che vengono indagate".Più dura Anna Ascani, che su Twitter scrive: "Marcello De, presidente 5 Stelle del Campidoglio, è stato arrestato per presunta corruzione. Il partito del buffone #Giarrusso ora chieda scusa agli italiani per anni di giustizialismo manettaro". Concludendo: "Faccia mea culpa e impari il ...

HuffPostItalia : Arresto De Vito, Nicola Morra: 'I fatti contestati sono gravissimi'. Shock tra i consiglieri M5S: 'È impossibile' - castell32082033 : RT @GianfrancoDura3: Zingaretti indagato per finanziamento illecito: 'sono sereno, mai preso 1 euro'. M5s:dimettiti! Intanto a Roma...un ar… - LuciaRagone : RT @pbecchi: L’arresto per presunte tangenti del presidente del consiglio comunale capitolino, De Vito, è un colpo mortale per il M5S che h… -