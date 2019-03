Arresto De Vito | la paura M5s che la macchia si allarghi

Caso Diciotti e Arresto De Vito - la soumission M5s a Salvini : Dicono tutto "i volti dell'onestà" tirati, le parole imbarazzate, la logica che si fa intermittente, nel grande cortocircuito politico-morale tra lo scudo concesso a Salvini, in nome della ragion di governo, e l'espulsione di Marcello De Vito, perché "quel che conta è la reazione", nell'ansia di urlare che la "diversità" non si è persa nelle manette scattate all'alba su un uomo forte del Movimento a Roma. E ...

Non solo Tor Di Valle. Ecco le accuse che hanno portato all'Arresto di De Vito : Le carte dei pm "'Sto mondo Cinque stelle… ormai proprio sodali", diceva il costruttore arrestato su ordine della procura Parole sotto le quali la carriera politica di De Vito è franata facendo lo ...

Non solo Tor Di Valle. Ecco le accuse che hanno portato all'Arresto di De Vito : Ci sono due foto che circolano a Roma in queste ore e stanno lì ad inchiodare Marcello De Vito alla logica più feroce del contrappasso karmico. Nella prima, che risale al dicembre 2014, c’è il futuro potentissimo presidente grillino dell’assemblea capitolina seduto al tavolo di una conferenza stampa

Roma - Arresto De Vito : CasaPound porta le arance in Campidoglio : Un gruppo di militanti di CasaPound è arrivato in Campidoglio portando delle arance. 'Vogliamo lasciarle sulla scrivania della sindaca Virginia Raggi', dice Luca Marsella, consigliere nel Municipio X ...

Il bus dato alle fiamme a Milano e l'Arresto di De Vito : La vicenda terribile del pullman con a bordo i bambini di due classi e alcuni professori, trattenuti per 40 minuti, sotto la minaccia di dar fuoco al mezzo. "Da qui non esce vivo nessuno", aveva detto il conducente dello scuolabus, italiano dal 2004, nato in Senegal, di 47 anni. La minaccia è stata

Arresto De Vito - Travaglio : “Caso grave ma voto M5s su Diciotti per me è più deplorevole perché atto consapevole” : “Il caso Diciotti ha comportato la votazione degli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau ed è stato un gravissimo errore. E secondo me, per il M5s è molto più grave che non l’Arresto di De Vito“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Tagadà (La7), circa il caso Diciotti e l’Arresto del presidente M5s dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, per corruzione e ...

M5s - il voto sul caso Diciotti e l’Arresto di De Vito : “Giorno più nero? No”. Morra : “Per ripartire ricordarci dei nostri valori” : Da Palazzo Madama al Campidoglio. Dal voto al Senato che ha negato l’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, all’arresto per corruzione del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. Il primo annunciato, il secondo improvviso: è il giorno più nero per il Movimento 5 stelle? “No”, rispondono i senatori pentastellati. “L’arresto per corruzione è una cosa ...

Celli : più che l’Arresto di De Vito fa scalpore stato abbandono Roma : Roma – “Dei 1.001 giorni di Amministrazione Raggi quello che colpisce non e’ l’arresto di De Vito, che non commento. Esattamente come ho fatto anche per i casi Marra e Lanzalone, perche’ i processi si fanno nei Tribunali. Cio’ che invece colpisce e’ lo stato di abbandono in cui versa la citta’. La Roma di Virginia Raggi continua a collezionare solo sconfitte”. Cosi’ in una nota su ...

Arresto De Vito - Casapound porta arance in Campidoglio : “Raggi dimettiti”. Ma non li fanno entrare : Casapound porta arance in Campidoglio per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. Il consigliere del Municipio X Luca Marsella, insieme al leader delle tartarughe Simone Di Stefano, arriva davanti a palazzo Senatorio con le arance con l’intenzione di consegnarle al sindaco di Roma in seguito all’Arresto di Marcello De Vito. “Chiediamo a gran voce che il sindaco Virginia Raggi si dimetta, così come loro hanno chiesto le ...

Roma - Arresto De Vito - Cristina Grancio : “Ora capisco perché De Vito ha sempre avuto un atteggiamento ambiguo sullo stadio” : Cristina Grancio, consigliera del Comune di Roma, che era stata espulsa dal Movimento 5 Stelle per aver avanzato dubbi sul progetto legato al nuovo stadio della Roma, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, ha rilasciato importanti parole: “Di Maio ora rilascia dichiarazioni patetiche, ma lui ...

Arresto De Vito - Parnasi intercettato mentre parlava con Toti : "Zingaretti cacasotto - dai 5 stelle almeno o sì o no" : Nelle intercettazioni del caso De Vito che ha portato all'Arresto del presidente della giunta capitolina emergono altri particolari. A parlare è l'imprenditore Luca Parnasi, in una conversazione del 20 maggio scorso: "Il problema qual è Cla? È la politica! Cioè noi abbiamo un Presidente di Regione che è un cacasotto terrificante! Nicola...Nicola non si mette a fare una...cioè Nicola è fatto ...

Coratti - De Vito e il karma di Cesare : dall’Aula all’Arresto : Tutti e due romani del quartiere Talenti, tutti e due presidenti dell'Assemblea Capitolina e entrambi finiti direttamente dall'Aula Giulio Cesare agli arresti. La vicenda politica di Mirko Coratti del Pd e quella di Marcello De Vito del M5S sembrano accomunati da uno stesso karma: una sorta di 'maledizione di Giulio Cesare', imperatore romano è dedicata una statua e lo stesso nome dell'Aula del Consiglio comunale della Capitale. Coratti, ...

Arresto De Vito - opposizioni : “Raggi liberi il Campidoglio o sarà sfiducia”. Dalla Giunta : “Andiamo avanti” : Dopo l’Arresto del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, esponente di spicco del M5s Roma, sono le opposizioni in Campidoglio a rilanciare la richiesta di dimissioni della sindaca Virginia Raggi. “liberi il Campidoglio. Lo chiediamo da un anno e mezzo per l’incapacità di governo che il M5s ha mostrato”, ha rivendicato Giulio Pelonzi, capogruppo dem. Una richiesta che sarà ribadita in Aula anche con ...