Arresto De Vito | Di Maio ' Fuori dal M5s' Il Pd ' Noi garantisti ma Raggi si dimetta'

Arresto De Vito - le reazioni del Pd : "Siamo garantisti sempre" - ma si chiede la testa di Virginia Raggi : Le prime reazioni del mondo Dem sull' Arresto di Marcello De Vito , presidente del Consiglio comunale di Roma, sono tutte in linea con l'anima garantista del partito. Marco Miccoli, coordinatore della Comunicazione del Pd, dichiara: "Non abbiamo nulla da dichiarare sulla vicenda giudiziaria che riguarda il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito . Fiducia nella magistratura. Se daremo un giudizio, lo daremo alla fine dell'iter ...

Arresto De Vito - ecco il perché di 'congiunzione astrale' : ...massimo in ragione della rilevante circostanza che il suo potere di influenza e di intervento già consistente in virtù dell'incarico rivestito nonché della risalente appartenenza alla parte politica ...

Di Maio ha commentato l' Arresto di De Vito (M5s) : "Un insulto a tutti noi" : "Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del Movimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto". È quanto scrive su Facebook Luigi Di Maio , capo politico del Movimento 5 stelle, a proposito del l'arresto del presidente del Consiglio comunale in Campidoglio Marcello De Vito nell'ambito dell'inchiesta ...

Arresto De Vito - Nicola Morra : "I fatti contestati sono gravissimi". Shock tra i consiglieri M5S : "È impossibile" : "I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento,ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio". Lo afferma Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, commentando l'Arresto di Marcello De Vito. "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica ...