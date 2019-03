Arrestato presidente aula Campidoglio

Stadio Roma - Arrestato per corruzione il presidente del Campidoglio De Vito - M5s - : La corruzione un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti : cos Nicola Morra , M5s, presidente della Commissione parlamentare Antimafia

Stadio e tangenti : Arrestato De Vito - presidente dell’assemblea di Roma : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma . Nella stessa indagine, altri tre arresti e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e ...

Stadio Roma - Arrestato Marcello De Vito - presidente M5s dell'assemblea capitolina. Domiciliari per gli imprenditori Toti e Statuto : arrestato Marcello De Vito , presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Marcello De Vito - presidente del consiglio comunale di Roma - è stato Arrestato : Il dirigente del M5S è accusato di aver ricevuto tangenti dall'imprenditore Luca Parnasi per favorire la costruzione del nuovo stadio della Roma

Arrestato il 5 stelle Marcello De Vito - presidente dell'Assemblea capitolina : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito di M5S è stato Arrestato dai carabinieri per corruzione nell'ambito della inchiesta della Procura sul nuovo stadio della Roma.La misura cautelare emessa dal dip del tribunale di Roma riguarda in tutto 4 persone. Oltre ai provvedimenti restrittivi (due in carcere e due ai domiciliari), i carabinieri stanno eseguendo anche una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare ...