Arrestato per corruzione Marcello De Vito | presidente M5s del consiglio comunale di Roma

De Vito Arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

Dà fuoco a un autobus di studenti Arrestato per tentata strage : Un uomo e' stato fermato dai carabinieri sulla Sp44 Paullese, nel Milanese, in via della Liberazione: ha cercato di dare fuoco ad un autobus di linea che trasportava molti studenti. La scolaresca si trovava sul bus quando il passeggero si e' alzato, ha cosparso Segui su affaritaliani.it

Roma - Marcello De Vito - M5S - Arrestato per corruzione. Di Maio : "E' fuori" : Bufera sul Campidoglio. Marcello De Vito , presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma, è stato arrestato per corruzione: secondo gli inquirenti avrebbe favorito il progetto per lo stadio della Roma ...

Tangenti per lo stadio - Arrestato De Vito (M5S). Raggi : «Niente sconti a chi sbaglia» : Dopo gli arresti di giugno, il presidente dell’assemblea capitolina avrebbe continuato a prendere mazzette. Perquisizioni in Campidoglio. Di Maio: «Via dal Movimento»

Arrestato per corruzione il presidente del Consiglio comunale di Roma De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 13.46 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Marcello De Vito Arrestato - il deputato Galantino fuori dal coro M5s : “Nausea per gogna mediatica - è Medioevo” : “È una gogna vergognosa. Siamo tornati al Medioevo… Solidarietà per un uomo che non può difendersi”. A commentare così l’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito è il deputato M5s Davide Galantino. La sua è l’unica voce fuori dal coro nell’universo grillino e per questo fa discutere. Quarant’anni, pugliese di Canosa di Puglia, primo militare eletto in parlamento (è Caporal ...

Dalle stelle... allo stadio : Marcello De Vito - il primo "grillino" Arrestato per corruzione : E' accusato di aver ricevuto tangenti per favorire appalti e nuove costruzioni, tra cui il nuovo stadio della Roma. La...

Marcello De Vito Arrestato - suona la campana per Di Maio – L’istantanea : Come fosse la sceneggiatura crudele di un film i grillini oggi al Senato votano con le manette ai polsi la liberazione di Matteo Salvini da qualunque processo giudiziario. Oggi, proprio oggi che sono chiamati a garantire all’alleato l’immunizzazione dai giudici, un loro compagno di avventura, un nome tra i più noti, il presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito, è arrestato per corruzione, il reato principe, nemico giurato un ...