Arrestato Marcello De Vito | presidente del Consiglio comunale di Roma

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ildell'assembleacapitolina,De(M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio dellaPer De, scrive Repubblica, l'accusa è di corruzione. L'arresto è avvenuto all'alba e i carabinieri del comando di Via In Selci hanno perquisito l'appartamento del politico Cinquestelle. De, scrive ancora il quotidiano riguardo alle accuse della procura, avrebbe incassato direttamente o indirettamente delle elargizioni dal costruttore Luca Parnasi per favorire il progetto immobiliare del nuovo stadio.

