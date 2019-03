Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 10.18 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s) , e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma . De Vito , che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...

Stadio Roma - Arrestato per corruzione il presidente del consiglio comunale De Vito (M5s) : L'esponente 5 Stelle avrebbe favorito, in cambio di elargizioni, il progetto dell'imprenditore Luca Parnasi per la costruzione del nuovo Stadio della Roma