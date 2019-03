Arrestato il presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De Vito M5s

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Aggiornato alle ore 10.18 del 20 marzo 2019.Ildell'assembleacapitolina,De(M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio dellaDe, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso una perquisizione, è accusato di corruzione per aver preso utilità dell'imprenditore Luca Parnasi promettendo in cambio di favorire il progetto per la costruzione dell'impianto sportivo nell'area di Tor di Valle.Oltre ai provvedimenti restrittivi (due in carcere e due ai domiciliari), i carabinieri stanno eseguendo anche una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due ...

