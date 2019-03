Arrestato il 5 stelle Marcello De Vito | presidente dell' Assemblea capitolina

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) IlDedi M5S è statodai carabinieri per corruzione nell'ambitoa inchiestaa Procura sul nuovo stadioa Roma.La misura cautelare emessa dal dip del tribunale di Roma riguarda in tutto 4 persone. Oltre ai provvedimenti restrittivi (due in carcere e due ai domiciliari), i carabinieri stanno eseguendo anche una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attivita' imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. Tra i reati ipotizzati dalla procura c'e' anche quello di traffico di influenze illecite nell'ambitoe procedure connesse alla costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e alla riqualificazione'area degli ex Mercati generali di Roma Ostiense. L'indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori ...

repubblica : Presunte tangenti, arrestato Marcello De Vito, presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma [news aggiornata alle 06:… - chedisagio : ?????? Il presidente del consiglio comunale di Roma, Marcello de Vito (Movimento 5 Stelle), è stato arrestato con l'ac… - RaiNews : Stadio della Roma, arrestato Marcello De Vito, presidente 5Stelle dell'assemblea di Roma: 'Presunte tangenti' ?… -