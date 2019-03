Ariana Grande | le ultime uscite con gli ex fidanzati rientrebbero piano di avere solo

Ariana Grande dimentica il microfono sul palco durante “Thank U - Next” e la sua reazione è adorabile : Ops! The post Ariana Grande dimentica il microfono sul palco durante “Thank U, Next” e la sua reazione è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Normani ha aperto nel migliore dei modi il primo concerto dello Sweetener Tour di Ariana Grande : Fantastica

Ariana Grande commuove i fan con la sua dedica all'ex fidanzato Mac Miller Ariana Grande ha reso omaggio al suo ex-fidanzato Mac Miller, trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles il 7 settembre 2018, durante la serata di apertura del suo Sweetener World Tour. La prima tappa del nuovo tour mondiale della bella […]

Ariana Grande : tributo a Mac Miller al primo concerto dello "Sweetener Tour" : <3

La scaletta dello Sweetener Tour di Ariana Grande è ormai ufficiale: lunedì 18 marzo la popstar ha inaugurato il suo nuovo show al Times Union Center di Albany, a New York, con la data zero di quel Tour che solo qualche mese fa sembrava destinato ad essere cancellato. Dopo un anno difficilissimo in seguito all'attentato di Manchester del maggio 2017 ad un suo concerto e il lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller lo scorso settembre, ...

Ariana Grande ha iniziato il tour : ecco come è andata! : Wow

Ariana Grande da un nuovo significato al tatuaggio dedicato all'ex fidanzato Pete Davidson: la cantante spiega Ariana Grande ha dato una nuova forma (e un nuovo significato) al tatuaggio fatto mesi fa per il fidanzato (ora ex) Pete Davidson. Alla parola "Always" (ovvero "Per sempre") tatuata sulla cassa toracica la cantante ha aggiunto oggi un […]

Ariana Grande : a giudicare da questi post il tour sarà grandioso : S-T-A-S-E-R-A

Ariana Grande : il video della performance di "Needy" ti farà venire i brividi : Sarà questo il nuovo singolo?

iHeartRadio Music Awards 2019 : da Ariana Grande a Taylor Swift - ecco l'elenco dei vincitori : Check it out ;)

Needy è il nuovo singolo di Ariana Grande, o così lascia intendere l'esibizione della popstar agli iHeartRadio Awards 2019 di Los Angeles, in scena al Microsoft Theater il 14 marzo. Premiata come artista dell'anno, la Grande non ha potuto ritirare personalmente il premio assegnatole dalla celebre emittente perché impegnata a preparare il debutto del suo Sweetener Tour 2019 che partirà il 19 marzo. Così il presentatore Pharrell Williams, che è ...

Ariana Grande Quiz : quanto conosci la Thank U - Next Era? : Mettiti alla prova!