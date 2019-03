Arabia Saudita | Mido esonerato per offese ad un tifoso

Il Teatro alla Scala di Milano restituirà i 3 - 1 milioni di euro versati dall’Arabia Saudita per un posto nel consiglio di amministrazione : Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha deciso di restituire all’Arabia Saudita i tre milioni e 100mila euro che il paese aveva versato come prima parte di un finanziamento da 15 milioni per entrare a far parte del consiglio

Arabia Saudita si prepara a diventare ambita meta turistica - : Gli investimenti nel turismo daranno impulso all'economia Saudita, aumenteranno la cooperazione economica internazionale. Allo stesso tempo, i media sauditi parlano cautamente del futuro turistico ...

Arabia Saudita - Guardian : offuscata la stella del principe Mohammed : Mohammed è mancato anche a una riunione con i responsabili di economia e finanza del regno, a un incontro tra il re e il gran mufti, a un incontro con l'Oms e ad appuntamenti con il premier libanese ...

La Scala-Arabia Saudita - il cda stoppa l’ingresso di Riad. Sala : “Restituiremo l’acconto di 3 milioni” : Nessun accordo tra Teatro Alla Scala e Arabia Saudita: il cda spazza via, dopo giorni di scontri e polemiche, l’ipotesi dell’ingresso di Riad nella Fondazione, dietro un versamento di 15 milioni di euro. Ieri, proprio alla vigilia del cda, era trapelata la notizia che a fine febbraio erano già stati versati sul conto di un notaio milanese 3 milioni: soldi che ora verranno rimandati al mittente. “Restituiremo l’acconto ricevuto, la ...

Scala - l'annuncio di Sala : "Il Cda ha deciso di restituire i 3 - 1 milioni di euro all'Arabia Saudita" : Il Cda del Teatro alla Scala, riunito oggi (lunedì 18 marzo, ndr), ha deciso di restituire i 3,1 milioni di euro all'Arabia Saudita. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è presidente dello stesso consiglio di amministrazione."In data 4 marzo è arrivato un bonifico di 3 milioni è un secondo di 100mila euro da parte del principe Badr bin Abd Allah. I bonifici non riportano causali, ma il problema è che sono stati fatti non ...

Quanta ipocrisia sui finanziamenti dell’Arabia Saudita alla Scala di Milano : Dei 15 milioni con cui l'Arabia Saudita finanzierà il Teatro alla Scala già 3 sono finiti nelle casse milanesi. In cambio nel 2020 a Riad andrà in scena La Traviata di Verdi diretta dal maestro Zubin Mehta. La politica si straccia le vesti, dimenticando di non aver mai investito nel patrimonio culturale italiano come avrebbero dovuto.Continua a leggere

Yemen - ribelli Houthi minacciano di colpire Arabia Saudita e Abu Dhabi : La minaccia sarebbe arrivata in queste ore. ' Abbiamo fotografie aeree e dati su decine di sedi, strutture e basi militari del nemico ', avrebbe detto Yahya Saree , il portavoce degli Houthi , i ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : nella notte ori ad Arabia Saudita - Armenia - Perù e Messico : Nuova nottata di gare a Las Vegas, dove si sta disputando l’edizione 2019 dei Mondiali Youth di Sollevamento pesi, che ci stanno mostrando i campioni del domani, con alcuni ragazzi che si stanno rendendo protagonisti di misure vertiginose, anche da record del mondo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dalla gara degli 89 kg maschili, e dal duello tra l’armeno Garik Karapetyan ed il ...

Arabia Saudita - mamma dimentica in aeroporto suo figlio : velivolo torna indietro : Un fatto di cronaca davvero curioso, e fortunatamente a lieto fine, è avvenuto lo scorso fine settimana all'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, dove una madre ha accidentalmente dimenticato suo figlio nella sala d'attesa dello scalo aeroportuale. Una vicenda che ha destato curiosità in tutto il Paese. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, l'aereo della compagnia Saudi Arabian Airlines era diretto in Malesia, precisamente ...

Cina - Emirati - Arabia Saudita. Le giravolte gialloverdi in politica estera : Ue: veto Italia su inclusione Emirati nella lista paradisi fiscali Londra, 12 mar - (Agenzia Nova) - Per la seconda volta, l'Italia ha posto il veto all'inclusione degli Emirati Arabi Uniti nella "lista nera" dei paradisi fiscali compilata dall'Unione europea, minacciando così di far fallire l'inizi

Speciale energia : Arabia Saudita - ministro petrolio al Falih - presto per cambiare la politica dell'Opec : Dubai, 11 mar 14:15 -, Agenzia Nova, - Il ministro del petrolio Saudita, Khalid al Falih, ha detto che sarebbe troppo presto cambiare la politica di produzione dell'accordo Opec..., Res,

Ipotesi Arabia Saudita nel cda del Teatro alla Scala - lo sdegno è bipartisan : Tuttavia, l'opportunità di far entrare l'Arabia Saudita in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, riconosciuto a livello mondiale, ha indispettito molte personalità della politica lungo tutto ...