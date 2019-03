calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’esordio inA, per chi ha la fortuna di arrivarci, è uno dei momenti che sicuramente non si scorderanno mai. L’emozione prima di entrare, il primo pallone toccato. Tutti momenti indimenticabili. Lo sa bene AlbertoIlcresciuto nella Roma ha svelato un’interessante retroscena legato al suo di esordio inA, ringraziando di fatto l’arbitro di quella sfida, Tiziano. L’allora giovanissimo calciatore entra nei minuti finali, a gara già chiusa e – per il poco tempo a disposizione – rischia di non toccare per nulla il pallone. Ma il direttore di gara lo rassicura, dicendogli che non fischierà fino a che non avrà toccato la sfera. Così sarà.Ecco il video, accompagnato dal racconto che lo stessoha rivelato tramite il suo profilo Instagram. Alla fine, anche il commento di Francesco: ...

CalcioWeb : #Aquilani e l'esordio in Serie A: il centrocampista 'ringrazia' l'arbitro Pieri. E #Totti commenta [VIDEO]… -