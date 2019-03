Apre Casa Museo Gino Covili nel Modenese

Morta in casa - procura Apre inchiesta : ANSA, - SIENA, 15 MAR - Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Claudia Giorni, 53 anni, avvocato del foro di Siena, Morta improvvisamente nella sua abitazione all'alba di ieri a ...

Davide Casaleggio Apre il Villaggio Rousseau : "Non ci sarà crisi di Governo" : "Non penso ci sia una crisi di governo". Lo ha detto Davide Casaleggio rispondendo ai giornalisti a Villaggio Rousseau a Milano. "So che voi avete questo focus. Oggi siamo a Villaggio Rousseau, un bell'evento di partecipazione, e di questo vorrei parlare" ha tagliato corto.Si è aperta a Milano la seconda edizione di Villaggio Rousseau, quest'anno dedicata all'Europa. La due giorni del Movimento 5 Stelle ha raccolto 1.850 iscritti e circa ...

Giallo all’Aquila - Apre la porta di casa e trova una donna morta sul suo divano : Sonia Trinetti, cinquantaquattrenne originaria della provincia di Teramo, è stata trovata morta mercoledì pomeriggio in una casetta di legno alla periferia dell’Aquila. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto una inchiesta disponendo l’autopsia sul cadavere. A trovarla morta su un divano sarebbe stato il proprietario della casa.Continua a leggere

Apre la porta di casa e trova una donna morta sul divano : di Marcello Ianni Viene ritrovata morta dal proprietario dell'appartamento, all'Aquila, che sconvolto avverte la Polizia. Sarà l'autopsia disposta dal sostituto procuratore Fabio Picuti a fare ...

Poesie in 'Emozioni' - la casa editrice LibroSì Apre il 1° concorso. Scadenza il 15 aprile. : La poesia è un genere unico, il mondo lirico per eccellenza, che si apre a tante forme espressive. Vorremmo emozionare ed emozionarci" . Si partecipa con Poesie a tema libero, con una lunghezza di 2 ...

Vicenza - Apre una casa per gli uomini violenti che maltrattano le donne : Mariti e fidanzati violenti, che spesso picchiano le loro compagne e, a volte, anche i loro figli. Ora a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, per gli uomini che comprendono la gravità dei propri gesti c'è una possibilità. Nel Bassanese, infatti, è nato un progetto rivolto a chi vuole cambiare il proprio comportamento. L'iniziativa si chiama "New Roads" ed è sostenuta dalla onlus Centro Ares.Il progetto, che partirà proprio questo mese, ...

Lorenzo Crespi - i tweet che sconvolgono i fan : 'Io morirò. Ho la casa piena di telecamere. Tutti sAprete...' : Lorenzo Crespi nelle ultime ore ha pubblicato dei tweet shockanti in cui ha scritto di aver ricevuto varie minacce. Infatti, temendo il peggio, ha riempito la sua casa di telecamere, 'Perché Tutti ...

Lorenzo Crespi - i tweet che sconvolgono i fan : "Io morirò. Ho la casa piena di telecamere. Tutti sAprete..." : Lorenzo Crespi nelle ultime ore ha pubblicato dei tweet shockanti in cui ha scritto di aver ricevuto varie minacce. Infatti, temendo il peggio, ha riempito la sua casa di telecamere, "Perché Tutti sappiano la verità". Mesi fa aveva deciso di abbandonare Domenica Live, nonostante Barbara D'Urso fosse

Raggi : proseguono lavori a Tiburtina - riApre svincolo Casale San Basilio : Roma – “I lavori per l’allargamento di Via Tiburtina proseguono e si vedono i primi risultati. Uno di questi e’ la riapertura dello svincolo di via del Casale di San Basilio: un intervento molto atteso dai cittadini e dai residenti del quartiere nella periferia est di Roma, che non saranno piu’ costretti a inutili deviazioni e guadagneranno tempo prezioso. Abbiamo chiesto di dare priorita’ all’apertura ...

Il Premio Eccellenza Italiana Apre le candidature a Casa Sanremo : Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del "Gif King" Francesco Riviera l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria immagine su ...

CasaPound Apre sede.No di 'Antifascisti' : ANSA, - TRIESTE, 2 FEB - CasaPound inaugura una sede nel capoluogo del Fvg e "Trieste Antifascista e Antirazzista" scende in piazza per chiederne la chiusura. E' accaduto oggi a Trieste. In testa al ...

Fai Saluzzo - il musicologo Alberto Basso Apre il ciclo di incontri a Casa Pellico : Dopo la prima apertura ai visitatori della Casa museo Silvio Pellico, il gruppo Fai Saluzzo , Cuneo, apre in sede gli incontri con personalità del mondo musicale e artistico. I primi due appuntamenti sono riservati ad autori saluzzesi, un musicologo e un pittore, per conversare su aspetti delle loro passioni professionali, conoscere i loro ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018-2019 : Apre Trento-Varese - chiude Pistoia-Milano. Prime quattro impegnate fuori casa : Sarà una diciottesima giornata spalmata su tre giorni quella della Serie A di Basket. Si comincia sabato con l’anticipo tra la Dolomiti Energia Trentino e la Openjobmetis Varese. Un match sicuramente molto interessante perchè Trento è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e deve vincere per riavvicinarsi al treno playoff, mentre Varese con una vittoria aggancerebbe almeno per una notte al terzo posto Cremona e ...

Corsica - Apre il fuoco sui passanti poi si barrica in casa : paura a Bastia. Cinque feriti : paura a Bastia, in Corsica, dove una persona avrebbe aperto il fuoco sui passanti e poi si sarebbe barricato in casa. Lo riferisce BFM TV. Un'operazione di polizia è in corso. Ci sono diversi feriti: ...