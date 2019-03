ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Dopo l’aggiornamento della gamma iPad,ha tolto i veli sui, i computer all-in-one eleganti e potenti. Mantengono il design originale e cambiano le configurazioni, per offrire componenti più recenti e potenti. I modelli base sono contraddistinti da schermi con dimensioni di 21,5 e 27 pollici.Chi sceglie l’da 21,5 pollici può optare per diversi processori della famiglia Intel Core di ottava generazione, fino ad arrivare al più potente Core i7-8700. La dotazione di memoria RAM parte da 8 GB e può essere incrementata fino a 32 GB. L’archiviazione dati è affidata a un disco fisso tradizionale da 1 TB o a unità SSD con la stessa capacità. Volendo è possibile predisporre anche un Fusion Drive. È una soluzione ibrida che sposta in modo automatico i file di uso frequente nella memoria flash e quelli poco utilizzati nel disco rigido. Il risultato è che ...

Mulher_Noticia : RT @Cascavel47: Apple annuncia i nuovi iMac 2019, prezzi da 1.350 a 3.400 euro - Cascavel47 : Apple annuncia i nuovi iMac 2019, prezzi da 1.350 a 3.400 euro - Noovyis : Un nuovo post (Apple annuncia i nuovi iMac 2019, prezzi da 1.350 a 3.400 euro) è stato pubblicato su Playhitmusic - -