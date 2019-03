Annunciato Oculus Rift S | il nuovo visore VR per PC in arrivo questa primavera

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Oggi alla GDC è stato presentatoS, ilVR che combina la tecnologia di trackingInsight con la piena potenza del proprio PC. Costruito sulla piattaformaS offre ai giocatori e agli appassionati di tecnologia l'accesso ai contenuti più coinvolgenti che la VR ha da offrire. Il lancio è previsto peral prezzo di 449€.S funziona con la piattaforma, dando accesso ai titoli VR più venduti e più coinvolgenti fin dal giorno del lancio, e a giochi ancora più innovativi come Asgard's Wrath, Defector e Stormland che arriveranno prossimamente. L'ottica e la tecnologia di visualizzazione migliorate offrono un'immagine più nitida con una maggiore densità di pixel per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. I giochi sunon sono mai stati così belli.ha collaborato con Lenovo per progettareS, ...

Tecno__Android : - Eurogamer_it : Annunciato #OculusRiftS, il nuovo visore VR per PC in arrivo questa primavera - PlanetR7_ : Durante la GDC è stato annunciato il nuovo Oculus Rift S, visore per la realtà virtuale che arriverà questa estate… -