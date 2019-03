Anie | le imprese dell' elettronica lanciano l' allarme | ordini in calo

DAniele Nardi riusciva a farti vivere le sue imprese. E forse questa è l’ultima volta che ne scrivo : forse è l’ultima volta che scrivo di Daniele Nardi. L’ho fatto varie volte in questi ultimi anni, qui e altrove. L’ho fatto perché mi piaceva seguire le sue imprese che ti faceva vivere in maniera diretta e coinvolgente. Era dotato di un’arte straordinaria: riusciva a trascinarti nelle sue vittorie e nelle sue sconfitte in un crescendo senza fine. Partivi con lui, pativi con lui e soffrivi con lui. Era il 2002 quando ...