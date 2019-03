Anche Ariana Grande tra gli headliner del Lollapalooza 2019

La lettera aperta di Ariana Grande per il pubblico LGBTQ - accusata di sfruttare il MAnchester Pride : Doveva essere l'occasione per tornare in città e manifestare vicinanza ai movimenti per i diritti della comunità LGBTQ, ma Ariana Grande si è ritrovata ad essere subissata di critiche dopo l'annuncio del suo concerto al Manchester Pride il prossimo agosto. La cantautrice di Thank U, Next aveva promesso che sarebbe tornata a cantare nella città di cui ormai è cittadina onoraria dopo l'attentato del 2017 che fece 22 morti alla Manchester Arena ...

Ecco come Ariana Grande sta sostenendo Demi Lovato Anche se non te ne sei accorto : BFF goal

Ariana Grande sarà l'headliner del MAnchester Pride Festival 2019 : Il 25 agosto

Ufficiale il concerto di Ariana Grande al MAnchester Pride ad agosto 2019 - nella città dell’attentato per i diritti LGBTQ : Il concerto di Ariana Grande al Manchester Pride di agosto 2019 segnerà il ritorno della popstar nella città che, dopo i fatti tragici di maggio 2017, le ha conferito la cittadinanza onoraria per la sua generosità. La Grande aveva promesso di tornare ad esibirsi a Manchester nel 2019, nell'ambito dello Sweetener Tour in partenza a marzo negli Stati Uniti, anche se la città non era stata inizialmente inserita nell'agenda del tour ...

Ariana Grande : dopo aver visto le auto personalizzate con la cover di "Thank U - Next" ne vorrai una Anche tu : Adoriamo <3

Anche Ellen Pompeo fan di Meredith e DeLuca? Il video sulle note di Ariana Grande fa impazzire la popstar : A quanto pare Anche Ellen Pompeo è una fan della coppia in erba composta da Meredith e DeLuca, o perlomeno si trova perfettamente a suo agio nel lavorare gomito a gomito con Giacomo Gianniotti: dopo l'ultimo episodio di Grey's Anatomy in onda negli Usa col primo vero bacio tra i due, la protagonista del medical drama sembra perfettamente a suo agio con la co-star in un video dal backstage della serie apparso sui suoi canali social.

Festival di Sanremo 2019 - tutti gli ospiti/ Anche Ariana Grande sul palcoscenico dell'Ariston? : A pochissimi giorni di distanza dall'inizio, il Festival di Sanremo 2019 ha i suoi ospiti ufficiali: da Luciano Ligabue ad Alessandra Amoroso.