Ancelotti come re Mida | ecco il nuovo oro di Napoli

Ancelotti : «Allegri intende il calcio come me - gestisce una squadra in base ai giocatori» : «Abbiamo abbandonato il calcio all’italiana» In vista di Napoli-Juventus, in programma domenica 3 marzo, Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa. Ha battuto su temi a lui cari e che ha affrontato nell’intervista al Napolista, uno su tutti: come sta cambiando il calcio. «Stiamo tralasciando difesa e contropiede, siamo simili alla Liga. Io sono ancorato al calcio non modernissimo, questo continuo ...

Sacchi : «Ancelotti mi stupisce sempre - è furbo come un contadino» : «Mi auguro che sia una partita europea» In vista di Napoli-Juventus, la Gazzetta non poteva non intervistare Arrigo Sacchi ed è sempre una lettura interessante quella del vate di Fusignano. Sacchi ovviamente si augura che sia una partita europea, e non italiana. «Che trionfino la bellezza, le idee e il coraggio, cioe` le qualita` che rendono l’uomo veramente libero». E aggiunge che molto dipenderà dalla Juve. Giudica il Napoli di ...

Ancelotti : «Prestazione come contro Torino e Fiorentina ma con concretezza in attacco» : La conferenza stampa di Carlo Ancelotti dopo Parma-Napoli «Il Napoli ha ripetuto le prestazioni contro Torino e Fiorentina ma finalmente con concretezza in attacco, perciò la gara è venuta fuori bene». Juve? «La squadra che ha fatto meglio delle altre. Vogliamo fare una partita, al meglio delle nostre possibilità, con gioia ed entusiasmo» Maksimovic? «Ha avuto un problema di stomaco, niente di particolare» Finalmente i gol «La squadra ha nelle ...

Il Napoli dilaga e diventa egoista - come voleva Ancelotti : 4-0 al Parma : Il Napoli torna al gol, ne segna addirittura quattro. Il Napoli torna a vincere. Il Napoli torna a parlare polacco. E il Napoli diventa persino egoista. Che in attacco non guasta, come auspicato da Carlo Ancelotti l’altro giorno nell’intervista concessa al Napolista. Sono i quattro verdetti di Parma-Napoli, come i gol, partita che la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato nel primo tempo e controllato più o meno agevolmente nel ...

Ancelotti : "Napoli come l'Atletico Madrid. AdL - fammi conoscere De Niro" : Carlo Ancelotti chiede più " cazzimma " ai suoi giocatori: "Mi piacerebbe un Napoli versione Atletico Madrid : ti fanno giocare male, sono molto organizzati, aggressivi, anche con l'arbitro: un calcio ...