Ancelotti al Napolista | «Il futuro del calcio è come l’Nba | ogni atleta avrà il suo

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nell’intervista al preparatore atletico del Napoli Francesco Mauri e al suo staff, è intervenuto di tanto in tanto anche Carlo«Sa cosa succederà in? Che le loro figure – riferendosi ai tre componenti dello staff atletico del Napoli – non esisteranno più, o comunque non esisteranno più in un club. Ilsomiglierà sempre più aldove l’va al campo e svolge 45 minuti di allenamento ad alta intensità e poi si arrangia. L’il suo preparatore personale, il suo nutrizionista personale, il suo fisioterapista personale. Non ci saranno ritiri. Del resto nelci sono già tanti giocatori che hanno il preparatore personale che a volte è in contrasto col lavoro che fanno i preparatori della squadra».L'articoloal: «Ildell’Nba,il suo preparatore» sembra essere ...

