Amsterdam ferma tour gratis red district

Agenzia europea per i medicinali : Moavero conferma - “il governo ha presentato ricorso su Amsterdam” : Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi conferma che il governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea contro il Regolamento UE 2018/1718 che stabilisce la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nella città di Amsterdam. L’impugnazione del Regolamento Ue si ricollega, in logica sequenza, al ricorso presentato ...