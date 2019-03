Amici della Contrada - Teatro a leggìo 2018 2019

Amici 18 : i nomi dei ragazzi della squadra Blu e della squadra Bianca : In attesa del sera, sono state ufficialmente formate le due squadre (Bianchi e Blu) che saranno capeggiate da Vittorio Grigolo e Ricky Martin.

Imane Fadil - l’ordine della Procura : “In obitorio nessuno deve vedere il cadavere - neanche Amici e parenti” : “Non farla vedere a nessuno”. E’ la scritta a mano che compare sul fascicolo dell’obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo marzo e nel pomeriggio di quello stesso giorno trasferita dalla clinica Humanitas all’obitorio. La frase apposta da uno degli addetti del Comune riporta l’ordine della Procura di non fare avvicinare nessuno, nemmeno amici e parenti, al ...

Matrimonio in crisi fra Kate Middleton e il principe William? Spunta un'Amicizia sospetta con una sexy modella : C'è un gossip molto piccante fra le pagine del Daily Mail, tabloid britannico molto attento alle vicende della famiglia reale. Secondo i ben informati ci sarebbe aria di crisi fra Kate Middleton e il ...

Nandu Popu - la svolta soul con i Bundamove 'Un incontro con gli Amici della movida leccese' : Il video ha un titolo programmatico: Non fumo più . Che detto da Nandu Popu , uno dei componenti dei leggendari Sud Sound System , è decisamente una notizia. Ma la svolta salutista di Nandu è ...

Amici - il colpaccio della De Filippi ora è ufficiale : la super-star al serale - così polverizza la concorrenza : E' ufficiale: Maria De Filippi ha annunciato oggi, sabato 16 marzo, che la grande star internazionale Ricky Martin è uno dei due direttori artistici del serale di Amici nella sua diciottesima edizione. Un colpaccio. Il re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti, vincitore di diversi Gr

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’Amicizia che ci manca nel mondo della musica : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Manchester - infermiera bresciana uccisa in casa : fermati due giovani Amici della vittima : Lara Kamara venerdì scorso aveva parlato con i suoi familiari in Italia: era felice, aveva vinto un concorso per diventare assistente sanitaria in una clinica inglese. Tre giorni dopo si sarebbe dovuta presentare presso il nuovo impiego, ma purtroppo non ha potuto farlo. Infatti sabato il suo corpo esanime è stato trovato nell’abitazione in cui viveva a Manchester da una coinquilina, che ha subito chiamato i soccorsi. Ma ormai non c’era più ...

Kean-Nicolussi - prima e dopo : l'Amicizia social dei gioielli della Juve : TORINO - l'amicizia sul campo è bella. E lo diventa ancora di più quando a condividerla sono due neo talenti, i due gioielli della Juve pronti a spiccare il volo. Un destino simile che Kean ha voluto ...

I falsi Amici della democrazia : Non mancano tuttavia avvisaglie di regressione, come testimoniano le violenze riportate dalla cronaca. Alcune settimane fa, ad esempio, un piccolo disgustoso segnale d'allarme è accaduto a Trieste. ...

Festa per i 46 anni di Matteo Salvini con gli Amici della Lirica - oltre 200 invitati : dal console russo a Franco Baresi : Festa con gli Amici della Lirica per Matteo Salvini. All'Hotel Principe di Savoia di Milano si è tenuto un pranzo di beneficenza per i 46 anni del vice premier leghista, con il ricavato devoluto ai City Angels. Portata principale: risotto alla milanese.Vietato l'ingresso a giornalisti e curiosi, il vicepremier si è presentato poco prima delle 13 senza figli al seguito, accompagnato dai collaboratori, "con estrema curiosità, ...

Stupro nella stazione della Circum - i tre Amici restano in carcere : «Ma lei era consenziente» : Il gip Valeria Montesarchio ha convalidato i provvedimenti di fermo per violenza sessuale di gruppo emessi nei confronti dei tre giovani accusati di avere violentato martedì scorso una giovane...

Anticipazioni Amici 18 : Mowgly al Serale. La reazione della Celentano : Mowgly ammesso al Serale di Amici 18 dopo le dure parole della Celentano Solo qualche settimana fa era stata avanzata una proposta di espulsione per Mowgli, immediatamente rigettata dai membri della commissione perchè ritenuta davvero esagerata, e, invece, oggi ha raggiunto finalmente un sudato obiettivo. Dalle Anticipazioni di Amici 18 è emerso che Mowgly è stato ammesso al Serale. Come avrà reagito la maestra di danza classica Alessandra ...