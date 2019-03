AmA GENOVA | i campioni del pattinaggio su ghiaccio in ricordo della tragedia di Ponte

smartune.genova

(Di mercoledì 20 marzo 2019) ...che stanno dando il loro contributo e i grandi atleti che si esibiranno in questa manifestazione dall'altissimo valore tecnico e di solidarietà " ha dichiarato il consigliere delegato allo sport ...

YOUNG_AISM_VI : RT @AISM_onlus: Lui è Marco 'osky' Togni, ama camminare e domenica 17 marzo partirà da #Genova per attraversare l'Italia a piedi. 6000 km i… - genovapostnews : #cronaca #genova - 'AmA GENOVA' sbarca al Porto Antico: beneficenza sul ghiaccio per l'unità cinofila dei Pompie… - BibliobissUnige : EVENTI ? Quando si chiama il #cuore grande di #Genova, Genova risponde! Domenica tutti per l'evento AmA Genova! ?? -