Alphonso Davies | dal Canada al Bayern per 10 milioni

Alphonso Davies - la storia dell’ex rifugiato che ora segna col Bayern Monaco : Il 19enne Alphonso Davies, ala canadese di origini liberiane in forza al Bayern Monaco, è diventato ieri il più giovane marcatore degli ultimi 20 anni di storia dei bavaresi, segnando nel trionfo per 6 a 0 ottenuto contro il Magonza. Per trovare un giocatore ancora più giovane ad aver segnato con la maglia dei bavaresi, bisogna tornare a 20 anni fa, quando Roque Santa Cruz segnò la sua prima rete in Bundesliga a 18 anni e 12 giorni. Davies ...