Allegri-Juventus | prove di rinnovo | ma spunta il nome del sostituto

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Juventus - Allegri 'La rimonta in Champions si è fatta sentire' : GENOVA - 'La rimonta contro l'Atletico in Champions League ha pesato sicuramente. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e quando la partita era sotto controllo abbiamo subito due gol. Ora pensiamo a ...

Juventus - Allegri : 'Pagato lo sforzo Champions' : 'sforzo di martedì? Ha pesato questo sicuramente, nel primo tempo abbiamo rischiato, nel secondo non abbiamo fatto male ma subito un gol ed il secondo su ripartenze. Poteva capitare, poi riprenderemo ...

Allegri : «Oggi neanche se veniva il Padre Eterno la Juventus poteva fare risultato» : Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta della sua Juventus per mano del Genoa: Il gol di Sturaro? «Se dovevamo perdere meglio che sia accaduto con un gol suo, Stefano ha sofferto tanto, è stato un anno fermo per il problema al tendine e vederlo in campo oggi per me è stato un piacere perché se lo merita» Non si può vincere sempre «Di sicuro la partita contro ...

Prima sconfitta in campionato per la Juventus - Allegri ed il suo dolce pensiero per Sturaro : “felice per lui” : Il commento di Massimiliano Allegri dopo la Prima sconfitta della Juventus in campionato: le parole dell’allenatore bianconero “Ha pesato la partita con l’Atletico: nel primo tempo abbiamo rischiato su un paio di occasioni, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Poi è capitato questo gol che ci ha tagliato un po’ le gambe. Menomale che è capitato oggi… Non tutte le partite si possono giocare al ...

Genoa-Juventus 2-0 - Allegri : “Sconfitta che ci farà bene” : GENOA JUVENTUS 2-0, Allegri non fa drammi – La Juventus dopo l’impresa di Champions torna sulla terra e lo fa in uno stadio storicamente ostico per i bianconeri. Nel novembre 2017 l’ultimo ko esterno dei bianconeri, 3-2 contro la Sampdoria, oggi una nuova sconfitta ma con l’altra parte di Genova, quella rossoblu. Erano 26 partite […] L'articolo Genoa-Juventus 2-0, Allegri: “Sconfitta che ci farà bene” ...

Genoa-Juventus 0-0 La Diretta Formazioni : Allegri senza Ronaldo e con la difesa a 3 : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Genoa-Juventus diretta live - le formazioni ufficiali : Allegri con il 3-5-2 : Genoa-Juventus diretta live – Continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre. Nel lunch match in campo Genoa e Juventus, partita fondamentale per i padroni di casa. La classifica per la squadra di Prandelli non può essere considerata sicura e ha bisogno di punti per avvicinarsi all’obiettivo, per gli uomini di Massimiliano Allegri lo scudetto ...

Genoa-Juventus - dalle 12.30 La Diretta Allegri senza Cristiano Ronaldo : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Formazioni Ufficiali Genoa – Juventus : conferme Prandelli - novità Allegri! : Ecco le Formazioni Ufficiali di Genoa – Juventus! Panchina per Chiellini e Bernardeschi, torna la difesa a 3. Nel Genoa, certezze per Prandelli con Sanabria punto di riferimento in attacco.Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Zukanovic, Romero, Criscito; Radovanovic, Lerager, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamè. Allenatore: PrandelliJuventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, Caceres; Alex Sandro, Emre Can, Bentancur, Pjanic, Cancelo; Dybala, ...

Genoa Juventus - Allegri lascia a casa CR7 : 'deve riposare' : Niente Cristiano Ronaldo a Genova. Chi si aspettava di vederlo in campo anche domani a Marassi, cinque giorni dopo la trionfale notte di Champions, è rimasto deluso. Perfino un 'mostro' come CR7 va ...

Juventus - Allegri pensa già all’Ajax : “giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale” : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all’Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell’impegno in trasferta, l’allenatore ...

