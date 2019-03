Alimenti | il Parmigiano arricchisce il patrimonio batterico intestinale

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Una miniera di ‘batteri buoni’ in un’eccellenza del made in Italy. E’ stata pubblicata su ‘Nature Communications’ una ricerca dell’Università di Parma sulle origini ecologiche e la composizione delle comunità microbiche che colonizzano ilReggiano. Lo studio ha dimostrato per la prima volta che questo formaggio è un “vettore di ceppi microbici che arricchiscono ilresidente nel tratto gastroumano”, riferisce l’ateneo.Lo studio è il primo a fornire, grazie all’impiego di tecniche metagenomiche, un’immagine molto dettagliata della composizione del microbiota delReggiano, mostrando l’esistenza sia di specie batteriche ubiquitarie sia di differenze legate al sito di produzione. Il lavoro è stato condotto dal Laboratorio di probiogenomica, dipartimento di Scienze chimiche, ...

