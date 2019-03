Alessandro Rossi il coach napoletano che sta facendo sognare il basket a Rieti

ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2019) NPCDietro al miracolo sportivo della NPCc’è un, 36 anni, è ildella provvidenza che in un anno e mezzo ha portato la squadra laziale al secondo posto in classifica del campionato di Serie A2 di pallacanestro. Serio, faccia da bravo ragazzo, maniaco del dettaglio,è un ragazzo semplice che ha nella umiltà la sua forza. Ha battuto nel derby la forte Virtus Roma, e ora ini sognano nelle braccia di un partenopeo.Partiamo da lontano, da quando ti fu affidata la prima squadra dopo l’esonero diNunzi. Proiettato dalle giovanili alla Serie A, in condizioni di classifica preoccupanti. Cosa hai pensato immediatamente? E chi lo hai comunicato per prima?«La prima emozione è stata una normale e legittima paura. Non ho dormito per un’intera notte e ne ho parlato prevalentemente con la mia famiglia. Pur ...

