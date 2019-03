Alessandra Ghisleri avverte Salvini | Immigrazione? No Ecco cosa interessa gli

Alessandra Ghisleri - il sondaggio riservato spedito a Berlusconi : 'Sindrome grillina' - Matteo Salvini in calo : Ciò significa che una parte di opinione pubblica leghista ha qualche dubbio sulla politica del numero uno del Carroccio'. Una difficoltà non comparabile con l'erosione ormai accertata dei 5 Stelle e ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio riservato spedito a Berlusconi : "Sindrome grillina" - Matteo Salvini in calo : C'è un sondaggio della "maga" Alessandra Ghisleri, appena planato sulla scrivania di Silvio Berlusconi ad Arcore, che dà fiato agli anti-Matteo Salvini dentro Forza Italia. A riferirlo è Augusto Minzolini, ex senatore azzurro, nel suo retroscena sul Giornale. Si parla di "primi segnali di logorament

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - lezione ai compagni : che roba è stato il corteo pro-immigrati di Milano : Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Presenti tra gli altri Alessandra Ghisleri e Fausto Bertinotti. Si parla di Tav e di Nicola Zingaretti, neo-segretario del Pd, e la sondaggista di Euromedia Research sottolinea: "Poiché la Tav è un argomento di camp

Alessandra Ghisleri : 'Con queste cifre a Matteo Salvini conviene staccare la spina al governo dopo le europee' : 'Con queste percentuali a Matteo Salvin i converrebbe staccare la spina al governo dopo le europee'. Alessandra Ghisleri , ospite a Omnibus , su La7 , spiega che in questa situazione 'è bene che lo ...

Alessandra Ghisleri : "Con queste cifre a Matteo Salvini conviene staccare la spina al governo dopo le europee" : "Con queste percentuali a Matteo Salvini converrebbe staccare la spina al governo dopo le europee". Alessandra Ghisleri, ospite a Omnibus, su La7, spiega che in questa situazione "è bene che lo faccia lui. Tutti questi governi di responsabilità hanno sempre penalizzato, come è accaduto con Forza Ita

Alessandra Ghisleri spiega il suicidio M5s in Sardegna : "Che fine hanno fatto 300mila voti" : Dietro il tonfo del Movimento Cinque stelle alle regionali in Sardegna c'è tutta l'impreparazione che i vertici grillini hanno dimostrato ancora una volta davanti a una tornata elettorale locale. L'errore madornale commesso dai pentastellati sta tutto nei numeri incontrovertibili illustrati dalla so

Alessandra Ghisleri - sondaggio-Tav : il 70% contro Di Maio. E Myrta Merlino : 'Ammazza...' : 'Ammazza...'. Così Myrta Merlino accoglie i dati snocciolati da Alessandra Ghisleri a L'aria che tira , il programma de La7. La sondaggista di Euromedia Research , infatti, propone l'ennesimo ...

Alessandra Ghisleri - sondaggio-Tav : il 70% contro Di Maio. E Myrta Merlino : "Ammazza..." : "Ammazza...". Così Myrta Merlino accoglie i dati snocciolati da Alessandra Ghisleri a L'aria che tira, il programma de La7. La sondaggista di Euromedia Research, infatti, propone l'ennesimo sondaggio ammazza-M5s. Qui, però, non si parla delle intenzioni di voto alle politiche. Si parla della Tav e l

Alessandra Ghisleri demolisce il M5s a PiazzaPulita : "Dove si sono ridotti a nuotare" : Al centro dell'attenzione di Alessandra Ghisleri c'è la profondissima crisi di consenso con cui il M5s e Luigi Di Maio devono fare i conti. La sondaggista di Euromedia Research ne parla in studio a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, e in premessa ricorda come i grillini "hanno re

Alessandra Ghisleri sul crollo di M5s e Luigi Di Maio : 'Ecco il vero ruolo di Matteo Salvini' : A cosa è dovuta la disfatta del M5s in Abruzzo ? Una risposta alla domanda arriva da Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia mai e a capo di Euromedia Research , che dice la sua sul ...

Alessandra Ghisleri sul crollo di M5s e Luigi Di Maio : "Ecco il vero ruolo di Matteo Salvini" : A cosa è dovuta la disfatta del M5s in Abruzzo? Una risposta alla domanda arriva da Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai e a capo di Euromedia Research, che dice la sua sul quotidiano ultra-grillino di Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano: "I dati sulle elezioni in Abruzzo dicono

Alessandra Ghisleri M5s e Lega uniti conviene. I grillini si sgretolerebbero senza - Salvini invece continua a crescere : Ecco l’analisi su LA7 di Alessandra Ghisleri sulla vita del governo dopo il vito dell’Abruzzo “Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un’unità che ora non c’è più visto che si stanno disgregando”. Alessandra Ghisleri, ospite di Omnibus su La7, spiega perché Lega e ...

Alessandra Ghisleri - bomba su Salvini e Di Maio : 'Un disastro. Ecco perché il governo non crolla' : 'Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un'unità che ora ...

Alessandra Ghisleri - bomba su Salvini e Di Maio : "Un disastro. Ecco perché il governo non crolla" : "Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un'unità che ora non c'è più visto che si stanno disgregando". Alessandra Ghisleri, ospite di Omnibus su La7, spiega