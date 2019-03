calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il Ct dell’, Christian Panucci, hadeiil portiere della Lazio, Thomas. L’estremo difensore biancoceleste hail volo per Tirana a causa del traffico post Lazio-Parma di domenica scorsa.salterà i prossimi impegni contro Andorra e Turchia per motivi disciplinari. A nulla è servita una chiamata al Ct per rassicurarlo che avrebbe preso il volo successivo. Il presidente della federazione albanese Duka ha spiegato così la decisione: “Da quanto ho saputo dall’allenatore, Thomas non aveva motivi oggettivi per essere assente. E’ una lezione per il giocatore perché la squadra è al di sopra di tutto”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolodeiperl’aereo sembra essere il primo ...

CalcioWeb : #Albania, #Strakosha escluso dalla lista dei convocati per aver perso l'aereo - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Albania, escluso #Strakosha: tutta colpa di un volo perso causa... traffico ? - S_K_MOORE : RT @DiMarzio: #Albania, escluso #Strakosha: tutta colpa di un volo perso causa... traffico ? -