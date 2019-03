Agricoltura | Emilia Romagna | “Per Arpae siamo in siccità moderata”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Acqua osservata speciale in. Anche se è presto per creare allarmi, le temperature al di sopra della media stagionale e le scarse piogge invernali, mostrano chein una fase dimoderata. Il cambiamento climatico è già in atto e ha un forte impatto sul settore agricolo, che tenderà ad accentuarsi nel futuro.E per fare il punto sullo stato delle risorse idriche si è riunita oggi, in Regione, la Consulta agricola dell’, alla presenza dell’assessore regionale all’, Simona Caselli, con la partecipazione dell’Agenzia per la prevenzione e l’ambiente (), dell’Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi) e del Consorzio per il canaleno romagnolo (Cer).ancora lontani dai valori delle annate più siccitose, come il 2012 e il 2017, ma è indubbio che ci troviamo con una ...

