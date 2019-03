HMD Global ha avviato il roll out dell’Aggiornamento ad Android Pie per Nokia 5.1 : HMD Global ha avviato il roll out dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per Nokia 5.1. Siete pronti ad aggiornare il vostro smartphone? L'articolo HMD Global ha avviato il roll out dell’aggiornamento ad Android Pie per Nokia 5.1 proviene da TuttoAndroid.

Weekend di fuoco con il Samsung Galaxy S8 : Aggiornamento Android Pie per Wind - occhio a TIM : Ci apprestiamo a vivere un Weekend davvero interessante per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 brandizzato in Italia. Premesso che i device Vodafone hanno già ricevuto da un pezzo l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, la questione sarebbe ancora in sospeso per Wind, Tre e TIM. Il condizionale è d'obbligo, dopo il nostro punto della situazione che risale a qualche giorno fa, perché in realtà le cose sono ...

Aggiornamento Android 9 2019 : dispositivi idonei e versione beta : Aggiornamento Android 9 2019: dispositivi idonei e versione beta Android 9: Aggiornamento 2019 i dispositivi idonei Vi abbiamo parlato già numerose volte dell’Aggiornamento che vedeva protagonista il sistema operativo Android oramai giunto alla versione 9 Pie. In questo articolo elencheremo nel dettaglio tutti i tipi di dispositivi idonei a ricevere l’Aggiornamento nel corso del 2019. Aggiornamento Android 9 2019: i nomi dei devices che ...

Samsung Galaxy A9 2018 l'Aggiornamento ad Android Pie 9 è iniziato in Europa : Buone notizie per i possessori italiani, e non, dello smartphone di fascia medio-alta Galaxy A9 2018, il primo al mondo con quattro fotocamere posteriori,. Sembra infatti che l'azienda coreana abbia ...

Xiaomi Redmi 6 Pro dovrebbe ricevere il supporto dual VoLTE con l’Aggiornamento a Android 9 Pie : I possessori di Xiaomi Redmi 6 Pro stanno attendendo con impazienza il rilascio della nuova Global Beta basata di Android 9 Pie. Al momento infatti la nuova versione del robottino verde è in fase di prova con il gruppo di beta tester e dovrebbe volerci ancora qualche settimana. Oltre alla più recente versione di Android, l’aggiornamento […] L'articolo Xiaomi Redmi 6 Pro dovrebbe ricevere il supporto dual VoLTE con ...

Settimana cruciale per i Samsung Galaxy S8 TIM - Wind e Tre : Aggiornamento Android Pie vicino : Potrebbe essere appena iniziata una Settimana molto importante per coloro che qui in Italia si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy S8 brandizzato, in particolare i modelli brandizzati TIM, Wind e Tre. Dopo aver analizzato più nello specifico gli effetti dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sui prodotti no brand, i primi ad averlo ricevuto qui in Italia (trovate qui qualche altro dettaglio sotto questo punto di vista, in ...

Lenovo Z5 : dai test interni le novità dell'Aggiornamento ad Android 9 Pie : Lenovo Z5 è uno smartphone di fascia media presentato la scorsa estate, i test interni relativi ad Android 9 Pie hanno svelato le novità in arrivo.

Due settimane per stabilizzare la batteria del Samsung Galaxy S8 con Aggiornamento Android Pie : Sono state necessarie due settimane circa per andare incontro ad un apprezzabile miglioramento per la durata della batteria del Samsung Galaxy S8. Questo almeno il trend che si sta definendo in Italia coi modelli no brand, in seguito al tanto atteso rilascio dell'aggiornamento Android Pie qui in Italia. Nei giorni scorsi i primi feedback non erano stati così incoraggianti sotto questo punto di vista, come probabilmente avrete notato anche da un ...

Dal 5 marzo il rollout dell’Aggiornamento Android Pie per Samsung Galaxy Note 8 TIM in Italia : Abbiamo dovuto attendere circa una settimana, ma da oggi 5 marzo possiamo dire che volge ormai al termine l'attesa per tutti coloro che erano impazienti di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy Note 8 TIM nell'ultimo anno e mezzo. Dopo aver condiviso la news relativa alla distribuzione del pacchetto software qualche giorno fa per i modelli marchiati Vodafone e ...

Addio definitivo all’Aggiornamento Android Pie per Asus ZenFone 3 : le prospettive future : Da alcune ore a questa parte si è tornati a parlare dell'Asus ZenFone 3. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato puntualmente attraverso un articolo apposito, il produttore asiatico ha reso nota la lista dei device destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come si poteva facilmente immaginare, lo smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2016 non figura nell'elenco, con la conferma definitiva che gli ...

Servito in beta Android 9 Pie su Asus ZenFone Max Pro M1 - richiesta Aggiornamento dal 1 marzo : Asus sa tenere fede alle sue promesse e oggi un nuovo device come l'Asus ZenFone Max Pro M1 inizia a ricevere Android 9 Pie. Certo, si sta parlando solo della beta dell'aggiornamento tanto atteso ma di natura pubblica e soprattutto propedeutica a quello che sarà poi il rilascio finale dell'update. L'annuncio del via alla beta per lo specifico dispositivo è giunto da Asus India. Per chi vorrà, da oggi 1 marzo, anche l'Asus ZenFone Max Pro M1 ...

Tempistiche per l’Aggiornamento Android Pie su OnePlus 3 e 3T : nuovi riscontri ufficiali : Da tempo non vi parliamo sulle nostre pagine di OnePlus 3 e 3T, device che grazie ad una scheda tecnica di tutto rispetto dispongono ancora di importanti quote di mercato nel nostro Paese. Dopo l'ultimo bollettino di fine 2018, infatti, vogliamo analizzare nuovamente la situazione di due prodotto che continuano a farsi rispettare, nonostante sia passato ormai del tempo dal loro lancio. In particolare, il focus per il pubblico è rivolto ormai da ...

OnePlus 3 e 3T riceveranno un altro Aggiornamento - poi sarà la volta di Android 9 Pie : OnePlus 3 e OnePlus 3T riceveranno un altro aggiornamento basato su Android 8.0 Oreo con nuove patch di sicurezza, ma la release successiva vedrà finalmente l'arrivo di Android 9 Pie.