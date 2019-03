Agenzia Spaziale Italiana | Bussetti ha scelto | per la nomina di Giorgio Saccoccia alla

Il territorio di Messina verrà monitorato dallo spazio : ecco l’accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed” : Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023. l’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore ...

Giappone - Agenzia Spaziale e Toyota progettano rover lunare : Roma, 12 mar., askanews, - L'agenzia spaziale Giapponese, la Jaxa, e la Toyota hanno raggiunto un accordo per una possibile cooperazione in vista di nuovi programmi di esplorazione spaziale ...

Volley : gli azzurrini incontrano l'Agenzia Spaziale Italiana : COS'E' IL MENTORING- L'iniziativa consiste nel connettere esperienze di personaggi di spicco del mondo dello Sport a quelle di figure professionali che sono emerse all'interno del proprio campo ...

Progetto Mentoring : domani l' incontro con l'Agenzia Spaziale Italiana : ... ma anche per ragionare consapevolmente su quali possano essere i collegamenti possibili tra il mondo dello Sport e l'attività professionale. NEWS Club Italia A2 Maschile

Agenzia Spaziale russa apprezza i voli di nuove navicelle americane verso la ISS - : Dmitry Rogozin, direttore generale di Roscosmos, accoglie con favore i voli di prova verso Ia ISS delle nuove navicelle americane e ritiene importante disporre di un sistema di trasporto spaziale di ...

ESA : “Aiutaci a definire il programma scientifico spaziale dell’Agenzia” : “Come si è formata la nostra galassia, la Via Lattea? Come crescono i buchi neri? Qual’è l’origine del nostro sistema solare? Esistono altri mondi capaci di ospitare forme di vita? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui le nostre attuali missioni scientifiche intendono rispondere. Ma secondo te, quali sono i quesiti più importanti che le nostre future missioni dovrebbero affrontare? Ora, hai la possibilità di ...

Agenzia Spaziale italiana - nelle mani del ministro Bussetti la cinquina da cui uscirà il nuovo presidente : ecco i nomi : La scelta del nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana è ufficialmente nelle mani del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Il titolare del Miur nelle scorse ore ha ricevuto la cinquina dei nomi proposta dal comitato di esperti scelti dal governo gialloverde. Di fatto, si tratta di un’accelerazione. Da quanto risulta a ilfatoquotidiano.it, infatti, il lavoro della commissione si è concluso tra il 18 e il 19 febbraio ...

L’Agenzia Spaziale Italiana celebra il Diversity Day : L’Agenzia Spaziale Italiana ha celebrato la diversità e l’inclusione durante il Diversity Day, una giornata appositamente dedicata alle differenze presenti in tutti gli ambienti lavorativi, sia pubblici che privati. La diversità include caratteristiche culturali, etniche, di età, genere, disabilità, religione e riguarda le nostre differenze individuali e il riconoscimento che queste, come miscela unica di conoscenze, abilità e prospettive, ...

Agenzia Spaziale Europea di Frascati : il 5 marzo parte il corso sull’evoluzione stellare : Prederà il via martedì 5 marzo alle ore 20:30 presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA -ESRIN) di Frascati il corso “Evoluzione stellare e sistemi di stelle” organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), in collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani (UAI). Il corso, articolato in sei lezioni multimediali, si inserisce nell’ambito della Scuola di Astronomia dell’ATA, vero fiore all’occhiello del ...

L’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte : visite guidate per il pubblico : L’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte a scolaresche e privati cittadini che vogliono conoscere le attività e l’importante ruolo che ha l’Italia nell’esplorazione dello Spazio. L’iniziativa è volta a condividere con il grande pubblico i successi di uno dei settori più affascinanti del mondo della ricerca Italiana. Destinatarie dell’iniziativa sono le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. ...

