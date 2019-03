Agenzia del farmaco | la nuova sede continua a dissanguare il bilancio Ue

CU 2019 : istruzioni e scadenza - la circolare di Agenzia delle Entrate : CU 2019: istruzioni e scadenza, la circolare di Agenzia delle Entrate circolare CU 2019 Agenzia delle Entrate La Certificazione Unica è il documento che certifica i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, i redditi di lavoro autonomi, le provvigioni e redditi diversi. La CU va rilasciata dai datori di lavoro/Inps/committenti (sostituti d’imposta) all’Agenzia delle Entrate e ai percettori delle somme entro delle scadenze prestabilite. ...

Agenzia delle Entrate - nel 2018 incassati 16 miliardi dai controlli fiscali : Compliance , versamenti diretti e ruoli portano a 16,2 miliardi gli incassi dei controlli fiscali 2018, +11%, a cui si aggiungono 3 miliardi di Entrate "straordinarie" da definizione liti, ...

L' Agenzia del farmaco : troppe le prescrizioni inutili di antibiotici - aumentano le resistenze : Fa più caldo e quindi le infezioni, almeno quelle respiratorie, dovrebbero essere meno diffuse, eppure al Sud si consumano più antibiotici che al nord. Misteri dell'inappropriatezza, cioè dell'uso dei ...

L' Agenzia del farmaco : troppe le prescrizioni inutili di antibiotici - aumentano le resistenze : Il rapporto di Aifa su questi farmaci sottolinea che anche se i consumi sono in lieve calo, molte ricette potrebbero essere evitate. "Probabile sovrautilizzo di amoxicillin con acido clavulanico"

Contatti Agenzia delle Entrate : numero verde - ticket e assistenza : Contatti Agenzia delle Entrate: numero verde, ticket e assistenza Come contattare l’Agenzia delle Entrate Come molti già sanno l’Agenzia delle Entrate è una Agenzia pubblica le cui funzioni sono relative agli accertamenti ed ai controlli di natura fiscale. Si occupa di gestione dei tributi e ha a che fare con ciò che concerne le tasse. Sono infatti tanti gli articoli che pubblichiamo in cui vi parliamo dei controlli e delle ...

Tria contestato dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate. Salario accessorio bloccato dal 2016 : Alcune decine di dipendenti dell’Agenzia delle entrate ha contestato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in visita nella sede centrale di via Cristoforo Colombo. “Cigl, Cisl, Uil, Unsa e Flp protestano perché l’Agenzia, mentre santifica alla presenza del ministro il raggiungimento degli obiettivi nel 2018, non paga ai lavoratori il Salario accessorio dal 2016 – ha spiegato Stefania Silveri, coordinatrice ...

Milano promossa dall’Agenzia europea dell’ambiente : “significativo incremento dell’utilizzo delle biciclette” : Un risultato incoraggiante quello del pedaggio messo in opera nell’Area C di Milano, infatti dal rapporto stilato dall’Agenzia europea dell’ambiente, c’è stata la promozione del capoluogo lombardo. Non solo si è ridotto del 30% il traffico nel centro città, ma ha prodotto un “significativo incremento dell’utilizzo delle biciclette“, con il numero di utenti attivi del servizio pubblico di bike sharing ...

Direttore tecnico Agenzia viaggi; novità per l'esercizio della professione : UMWEB, "Perugia - novità in arrivo per l'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo grazie al provvedimento che è stato approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria ...

Aams – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli : Chi desidera sperimentare il mondo delle scommesse sportive ha la necessità di scegliere un bookmaker sicuro e affidabile. L’ideale sarebbe optare per

Conto corrente : controlli Agenzia delle Entrate senza preavviso - quali sono : Conto corrente: controlli Agenzia delle Entrate senza preavviso, quali sono Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate Tempi duri per la privacy dei titolari di Conto corrente, visto che non esiste più. Sparito il segreto bancario, il Conto corrente è alla portata degli occhi del Fisco. E in particolare dell’Agenzia delle Entrate, ma anche della Guardia di Finanza. Si parla solo di Conto corrente, per semplificare, ma invero possono ...

Concorso Agenzia delle Entrate 2019 : bando 160 posti - requisiti-scadenza : Concorso Agenzia delle Entrate 2019: bando 160 posti, requisiti-scadenza Scadenza Concorso Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha indetto un Concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 160 dirigenti da destinare alla direzione degli uffici. Il Concorso è diviso in due bandi, a loro volta riservati rispettivamente a 150 ruoli per la gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e a 10 ruoli per la gestione dei servizi ...

FatturAE : app fattura elettronica di Agenzia delle Entrate. La guida facile : fatturaE: app fattura elettronica di Agenzia delle Entrate. La guida facile guida app fatturaE, come funziona A partire dal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Esenti dall’obbligo le partite Iva che operano nel regime agevolato (dei minimi e forfettario) per i quali è comunque prevista la possibilità di iniziare a familiarizzare con la novità. L’Agenzia delle Entrate ha messo a ...

CN : Agenzia italiana delle entrate prende di mira banche elvetiche? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Concorso Agenzia delle Entrate 2019 : bando 160 posti - requisiti-scadenza : Concorso Agenzia delle Entrate 2019: bando 160 posti, requisiti-scadenza Scadenza Concorso Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha indetto un Concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 160 dirigenti da destinare alla direzione degli uffici. Il Concorso è diviso in due bandi, a loro volta riservati rispettivamente a 150 ruoli per la gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e a 10 ruoli per la gestione dei servizi ...