Ad Art Dubai l' Italia prende posizione | internazionale | in mezzo al deserto

Bus “scomponibili” e a guida autonoma - la stArtup italiana Next conquista Dubai | : La Next Future Transportation firma un progetto che si basa su moduli in grado di assemblarsi, dividersi e spostarsi autonomamente a seconda dei flussi di passeggeri

Tennis - Federer batte Fucsovics a Dubai I 100 tornei vinti distano solo 2 pArtite : Partita sospesa dopo 39' sul 5-5 per pioggia, la pausa perturba un po' il nuemro uno del mondo che rischia di lasciare il parziale all'avversario, che non sfrutta due set point sul 6-4 del tie break. ...

Dubai - Federer ai quArti : battuto Verdasco in 3 set : Roger Federer avanza al torneo di Dubai . Il 37enne svizzero, sceso al numero 7 del ranking Atp, ha battuto 6-3 3-6 6-3, in poco più di un'ora e mezza di gioco, lo spagnolo Fernando Verdasco, numero ...

Dubai - La gioia fa 50. Cinquanta, come le vittorie in carriera di Roger ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Federer ai quArti - Verdasco ko in 3 set : Roger Federer si qualifica per i quarti di finale del Dubai Duty Free Tennis Championships, ricco torneo ATP 500, montepremi di 2.736.845 dollari, in corso sul cemento della metropoli degli Emirati ...

ATP Dubai – Federer fatica contro Verdasco - lo svizzero vince in tre set e vola ai quArti di finale : Partita dura per lo svizzero, che ha bisogno del terzo set per superare Verdasco e proseguire la sua corsa nel torneo di Dubai Partita complicata ma risolta positivamente per Roger Federer, che stende Verdasco e stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Dubai. Il tennista svizzero impiega un’ora e trentasei minuti per avere ragione dello spagnolo, piegandolo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Nel turno successivo il numero ...

Tennis - Roger Federer pronto a ripArtire da Dubai : “mi sento bene - sarà un’annata importante” : Roger Federer si appresta ad esordire nel 2019 in quel di Dubai contro un avversario temibile come il tedesco Kohlshreiber Roger Federer è pronto a tornare in campo. Il Tennista svizzero rientrerà in un torneo ufficiale quest’oggi, il primo dell’annata 2019. Federer affronterà Kohlshreiber in quel di Dubai, un luogo che in passato gli ha regalato notevoli soddisfazioni, ben 7 i successi dello svizzero nel torneo in questione. ...

Dirottato un aereo pArtito da Dacca e diretto a Dubai : Il pilota è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong. Il Dirottatore è stato arrestato dalla polizia...

WTA Dubai – Belinda Bencic vince la maratona con Sabalenka - ai quArti sfiderà Simona Halep : La svizzera vince in tre set la sfida contro la bielorussa, staccando così il pass per i quarti di finale del torneo di Dubai Belinda Bencic avanza ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai, la svizzera stende non senza problemi la Sabalenka, superandola con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Un match infinito quello vinto dalla numero 45 del ranking, concluso dopo ben due ore e ventinove minuti di battaglia. Dopo il botta e risposta dei ...

WTA Dubai – Pliskova ai quArti col brivido : per battere Riske servono due tie-break : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale del WTA di Dubai: la tennista ceca soffre ma vince la sfida contro Riske dopo due tie-break servono 2 ore e 6 minuti, a Karolina Pliskova per staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Dubai. La tennista ceca, attualmente numero 5 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set sulla statunitense Alison Riske, vincendo entrambi i periodi di gioco al tie-break con i punteggi di ...

WTA Dubai – Halep senza sbavature : la n°2 al mondo supera Tsurenko e accede ai quArti : Simona Halep accede ai quarti di finale del WTA di Dubai: la tennista numero 2 al mondo batte Lesia Tsurenko in due set Simona Halep prosegue il suo percorso vincente all’interno del WTA di Dubai. La numero 2 al mondo stacca il pass per i quarti di finale del torneo degli Emirati Arabi dopo 1 ora e 21 minuti di match nel quale ha avuto la meglio su Lesia Tsurenko, numero 23 del ranking mondiale femminile. Halep si è imposta in due set ...