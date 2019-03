“Abusa figlia” | arrestato in crociera ma era malinteso

ilfogliettone

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Una tranquillanel Mediterraneo si e' trasformata in un'odissea, la scorsa estate, per una coppia di professionisti di Casal di Principe (Caserta), lui architetto, lei docente, che, con la loro figlia di 4 anni, sono letteralmente passati dal paradiso all'inferno. La bimba, infatti, durante la- per scherzo, dira' poi - rivela agli animatori del miniclub della nave sulla quale sta viaggiando di essere stata molestata dal padre, in presenza della madre, nell'abitazione del Casertano dove la famiglia vice. I due animatori, un uomo e una donna, il primo del Brasile e la seconda di El Salvador, non perfettamente in grado di comprendere l'italiano, denunciano agli ufficiali di bordo le confidenze avute della bimba e i due genitori, di ritorno da una escursione a Corfu', vengono bloccati e l'uomo,dalla polizia con l'accusa di abusi su minore.La nave, ...

