A Torino arrivano dolcissimi medici a quattro zampe per i malati di cancro

ATP Finals - la candidatura di Torino prende forma : arrivano gli investimenti! : ATP Finals in quel di Torino ? Ipotesi che sembra prende re sempre più piede, arriva la delibera del comune sui fondi da stanziare Il Consiglio comunale ha approvato la delibera, con 24 voti favorevoli, che permette lo stanziamento per la candidatura di Torino ad ospitare le Atp Finals di tennis nel quinquennio 2021-2026. Il Comune, come compartecipazione alle spese organizzative e per lo svolgimento delle gare, intende inserire nel Bilancio ...

Atp Finals - svolta per Torino : arrivano sostegno e soldi dal Governo : ...i n extremis, come per le Olimpiadi, a garantire la candidatura italiana" queste le parole di Giorgetti che ha anche aggiunto: "È un fatto positivo per tutto lo sport italiano ma anche per le ...