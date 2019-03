A Karen Uhlenbeck il premio Abel | è la prima donna a vincere il Nobel della matematica

Karen Uhlenbeck - la prima donna ad aver vinto il premio Abel : (foto: The Abel Prize) Si chiama Karen Uhlenbeck ed è la prima donna nella storia ad aver vinto il famoso e prestigioso premio Abel 2019 dell’Accademia norvegese delle scienze e lettere, noto anche come il Nobel per la matematica. La motivazione: Uhlenbeck ha vinto “per i suoi risultati pioneristici nel calcolo delle variazioni, nelle teorie dei gauge e nei sistemi integrabili, e per l’impatto fondamentale del suo lavoro ...