A casa di Stefano Bettarini | sontuosa e con una camera da letto da star

Belen e Stefano De Martino a casa insieme : un dettaglio non sfugge ai fan : Stefano De Martino e Belen Rodriguez news, rientro a casa insieme: il dettaglio che non sfugge ai fan Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono o non sono una coppia? È questa la domanda che molti loro fan si stanno facendo ultimamente. Dopo essere stati avvistati insieme, e in diverse occasioni, i due non si […] L'articolo Belen e Stefano De Martino a casa insieme: un dettaglio non sfugge ai fan proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino passa la notte a casa dell'influenzata Belen Rodriguez : le foto su Chi : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sempre più evidente: anche se i diretti interessati non confermano (ma neppure smentiscono) i gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia, sono tanti gli indizi a favore di questa ipotesi. Il settimanale Chi uscito il 27 febbraio, per esempio, pubblica le foto esclusive della notte che il ballerino ha trascorso a casa dell'ex (?) moglie lo scorso weekend; stando alla ricostruzione che ...

Corona : «Belen è tornata da Stefano De Martino - hanno trascorso il weekend in casa» : «Belen e Stefano De Martino stanno insieme». Su Leggo.it le ultime novità. Ne è certo Fabrizio Corona che dal suo giornale, Corona Magazine, avrebbe lanciato le ultime indiscrezioni. Secondo l’ex re dei paparazzi, i due avrebbero trascorso il week end chiusi in casa con il piccolo Santiago. «Ecco quando usciranno allo scoperto». Come riporta Gossip e tv, che riprende l’articolo, dopo quattro anni di lontananza, Belen e Stefano De ...

Stefano Buffagni - il regista M5s dell'operazione Savona. Ma in casa pentastellata più d'uno ha storto la bocca : Nastro riavvolto a una settimana fa, tra martedì e mercoledì. Luigi Di Maio ha una scadenza da rispettare. Appena qualche giorno prima il premier Giuseppe Conte è stato perentorio: il tentativo di portare Marcello Minenna alla presidenza della Consob, voluto e difeso dai 5 stelle, è da considerarsi fallito. Serve un altro nome. Il vicepremier pentastellato non ha alternative perché il cambio in corsa è ...

Stefano Cucchi - si allarga l’inchiesta sull’insabbiamento : “Il generale Alessandro casarsa indagato per falso” : Ha da poco lasciato il suo incarico al Quirinale come comandante dei Corazzieri e ora risulta indagato nell’inchiesta sull’insabbiamento, ipotizzato dalla procura di Roma, in seguito alla morte di Stefano Cucchi. Prima di ottenere un posto sul Colle più alto di Roma, infatti, Alessandro Casarsa, era il comandante del Gruppo Roma. Per questo motivo è finito indagato perr il caso Cucchi, come riporta il Corriere della Sera. È da ...

Sgombero casapound - Di Stefano detta le condizioni : «18 alloggi popolari in cambio dello stabile» : Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina di una mozione per lo Sgombero di Casapound dallo stabile di via Napoleone III a Roma, il segretario nazionale del movimento di estrema destra, ...

Nel programma radiofonico ‘105 Take Away’ - Belen a Stefano : ”ti aspetto a casa”. Leggi per sapere cosa è accaduto : La loro storia d’amore è finita ormai due anni fa, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino non smettono di far sognare i fan, che sperano ancora in un “ritorno di fiamma“. L’ultimo indizio... L'articolo Nel programma radiofonico ‘105 Take Away’,Belen a Stefano :”ti aspetto a casa”. Leggi per sapere cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez - la dedica all’ex Stefano De Martino fa sognare i fan : «Ti aspetto a casa» : Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Ad alimentare le speranze dei fan che li vorrebbero di nuovo insieme ci ha pensato la stessa argentina dedicando all’ex marito e padre di suo figlio Santiago una canzone d’amore in diretta radiofonica su Radio 105. Mentre il ballerino era in collegamento telefonico, Belen ha scelto di interpretare il brano “Vivimi” di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha ...