varesenews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) ... intelligenza artificiale, face ID : alcuni di questi termini ad oggi possono sembrare improbabili, ma costituiscono la base delle innovazioni tecnologiche che dirigeranno ilverso un mondo ...

varesenews : 5G e industria 4.0, Marco Giovannelli racconta il futuro interconnesso - Marco_Fila : RT @ThManfredi: Ieri sera ho mostrato a @ricpuglisi questo grafico, sugli investimenti manifatturieri in ITA vs partner UE. Nel passato in… - marco_vrg : Industria: alla Roncadin 600 tonn CO2 in meno ogni anno - Friuli V. G. - -