10 squadre di calcio più seguite su Instagram | Juventus unica italiana presente

A Curno il calcio s'è tinto di rosa Quest'anno due squadre femminili : «L'Fc Curno nasce nel 2014 all'interno della Polisportiva, che è un po' la grande mamma e che, unitamente a sezioni di altri sport, gestisce il Centro Vivere Insieme 1 - spiega il direttore generale ...

Calcio : nasce il nuovo Mondiale per Club! Dal 2021 torneo a 24 squadre : Il Mondiale per club diventa a 24 squadre. Questa è la decisione che il Consiglio della Fifa ha preso oggi a Miami. La massima organizzazione del Calcio Mondiale ha votato a favore (25 sì e 7 no) dell’istituzione di un nuovo torneo, che vedrà la partecipazione di 24 club e che si giocherà nell’estate del 2021. L’Europa avrà a disposizione otto posti per i propri club, mentre sei sono per il Sudamerica. I rimanenti dieci saranno ...

Calciomercato Serie A : Chiesa fa gola a molte squadre tra cui Juve - Milan e Bayern Monaco : Federico Chiesa, estroso calciatore classe 1997 e figlio d’arte di Enrico Chiesa, grazie alle sue prestazioni a suon di gol e assist è stato seguito con attenzione da parte di molte squadre già a metà campionato. Non a caso è una delle pedine fondamentali di Pioli che, attualmente con la sua Fiorentina, sta lottando per ottenere un posto in Europa. Il talento della Fiorentina è molto utile alla formazione di Pioli poiché può giocare non solo da ...

Calcio – Mondiali in Qatar a 48 squadre - Infantino ironico : “perchè vogliamo che partecipi anche l’Italia” : Infantino scherza sui Mondiali del Qatar 2022 a 48 squadre: battutina ironica nei confronti dell’Italia ”Abbiamo parlato del mondiale in Qatar del 2022 e della possibilità di allargare a 48 squadre, perché vogliamo che partecipi anche l’Italia…”. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Roma per l’Executive football summits 2018/19, scherza così parlando della possibilità di allargare a più ...

Il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato una multa di alcuni milioni di euro contro quattro squadre di calcio spagnole : Il Tribunale dell’Unione europea (l’organo di primo grado della corte di giustizia dell’UE) ha ha annullato una multa di alcuni milioni di euro fatta dalla Commissione europea a quattro società di calcio spagnole – Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Athletic Bilbao.

LIVE Sassuolo-Juventus 0-1 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : la sblocca Khedira - squadre negli spogliatoi : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...

UEFA – Linea dura per Ceferin : “Superlega? PSG-Juventus ucciderebbe il calcio ogni settimana. Mondiale a 48 squadre? Dico che…” : Pronto ad essere confermato alla guida dell’UEFA, Aleksander Ceferin conferma la volontà di non voler dare seguito a progetti riguardanti Superlega e Mondiale in Qatar a 48 squadre Aleksander Ceferin si prepara ad essere riconfermato alla guida dell’UEFA come unico candidato presidente del congresso che si svolgerà domani a Roma. Ceferin sembra avere le idee piuttosto chiare in merito al futuro del calcio internazionale, ...

Calciomercato al gong : le pagelle delle squadre di Serie A - Juventus da 5 : È stato un Calciomercato interessante quello conclusosi ieri sera alle 20. Un Calciomercato che è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra di Serie A e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere. Le regine del mercato e gli altri ...

Serie A calcio femminile 2019 : classifica - calendario e squadre : Serie A calcio femminile 2019: classifica, calendario e squadre Quella 2018/2019 è la prima stagione in cui il campionato italiano di Serie A femminile è organizzato dalla FIGC. Dalla stagione 2015/2016 vi partecipano 12 squadre. La prima e la seconda classificata si classificano alla UEFA Woman’s Champions League, le ultime quattro squadre retrocedono invece in Serie B (conosciuta fino alla stagione 2012-2013 come A2). LEGGI ...

Calcio - la Serie A può tornare a 18 squadre! La riforma delle norme federali spalanca un nuovo futuro : La Serie A potrebbe tornare a 18 squadre, questa è la grande novità del giorno nel mondo calcistico. Grazie alla modifica dell’articolo 49 delle normative interne federali, infatti, ogni Lega potrà decidere in maniera autonoma il format del proprio campionato anche se poi la decisione dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale. Dal 2020-2021 si potrebbe dunque optare per la riduzione delle formazioni impegnate nella massima categoria e ...

Calcio - Serie B a 20 squadre : varato il nuovo format - previste 5 promozioni dalla C : Rivoluzione nel Calcio italiano, il Consiglio Federale ha infatti varato il format per la prossima Serie B che sarà a 20 squadre con cinque promozioni dalla Serie B per integrare l’organico (sono previste quattro retrocessioni per la stagione attualmente in corso). La FIGC ha operato questa decisione con il solo voto contrario dei calciatori, la Lega B e la Lega Pro hanno infatti trovato l’accordo per salire a quota 20 dopo il ...

Serie C - la farsa del calcio italiano : 69 punti di penalizzazione - 19 partite da recuperare - 4 squadre verso il fallimento : Sessantanove punti di penalizzazione, diciannove partite da recuperare (chissà come, se e quando), quattro squadre ad un passo dal fallimento: il bilancio della Serie C è un’ecatombe. Più che un campionato, ormai pare una farsa: non che non fosse già successo negli anni precedenti, ma stavolta la situazione è davvero sfuggita di mano a Figc e Lega Pro, che non sanno dove sbattere la testa. Mercoledì 30 il consiglio federale affronterà ...

Fatturato squadre calcio 2019 : Juventus e Real Madrid - classifica e top 10 : Fatturato squadre calcio 2019: Juventus e Real Madrid, classifica e top 10 Come ogni anno, da 22 anni a questa parte, la Deloitte Football Money League mette in fila i club calcistici più ricchi del pianeta. Nella stagione 2017/18, le 20 maggiori società calcistiche per Fatturato, nel complesso, hanno generato 8,3 miliardi di euro di ricavi; il dato è in crescita del 6% rispetto alla stagione precedente. Fatturato squadre calcio: il Real ...