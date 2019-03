Zingaretti indagato per presunto finanziamento illecito | il governatore | «M5s non mi fa

Zingaretti : "Io indagato? Ho fiducia nella giustizia" | Ma è polemica con M5s : Secondo unaanticipazione del settimanale il segretario sarebbe indagato perfinanziamento illecito. Taverna: spieghi ai cittadini

Zingaretti indagato per finanziamento illecito? La replica del segretario PD : Nicola Zingaretti è indagato: lo riferisce oggi L’Espresso, sostenendo che la Procura di Roma avrebbe iscritto il nuovo segretario del Partito Democratico nel registro degli indagati per finanziamento illecito. Secondo quanto trapela dal magazine, si tratterebbe di un procedimento stralcio riconducibile al filone di presunte tangenti dagli avvocati di alcune aziende per ottenere sentenze favorevoli davanti al Consiglio di Stato. Le ...

Zingaretti finisce indagato. Il M5s attacca : "Si dimetta" : Nicola Zingaretti, fresco di nomina come nuovo segretario del Pd, sarebbe indagato per finanziamento illecito dalle procure di Roma e di Messina. A rivelarlo è L'Espresso che ha letto gli interrogatori di due avvocati siciliani, Piero Amara e Giuseppe Calafiore, che - riporta il settimanale - "da mesi stanno facendo tremare magistrati, politici e giudici del Consiglio di Stato". I due, si legge nelle anticipazioni, "arrestati nel febbraio del ...

Nicola Zingaretti indagato per finanziamento illecito - guai per il neo segretario Pd : Continua la lettura qui sul sito dell'Agi: https://www.agi.it/cronaca/Zingaretti_indagato_finanziamento_illecito-5168911/news/2019-03-19/

L'Espresso : Zingaretti indagato a Roma per finanziamento illecito : ...era sicuro di non essere arrestato perché - riferisce l'avvocato - riteneva di essere in qualche modo protetto in ragione di erogazioni che lui aveva fatto per favorire l'attività politica di ...

Zingaretti : "Io indagato? Fiducia nella giustizia" : Peraltro lui era sicuro di non essere arrestato perché riteneva di essere al sicuro in ragione di erogazioni che lui aveva fatto per favorire l'attività politica di Zingaretti". "Quando i pm chiedono ...

Nicola Zingaretti subito ko? "Indagato per finanziamento illecito" - bomba sul segretario : A due giorni dalla proclamazione a segretario del Partito Democratico, fonti di Piazzale Clodio rivelano che Nicola Zingaretti è indagato per finanziamento illecito. Stando a quanto riferito dall’Espresso, il presidente della Regione Lazio nonché nuovo segretario del Pd avrebbe beneficiato di erogaz

L'Espresso : Zingaretti indagato per finanziamento illecito : Inoltre, era sicuro di non essere arrestato grazie a erogazioni fatte per favorire l'attività politica di Zingaretti. Come risulta dai verbali, i pm chiedono a Calafiore se si tratti di erogazioni ...

Zingaretti indagato per presunto finanziamento illecito - il governatore : «M5S non mi fa paura - fiducia nella giustizia» : Il nome di Nicola Zingaretti spunta in un filone di indagine collegato alle dichiarazioni dell'avvocato Giuseppe Calafiore, arrestato insieme a Piero Amara per corruzione in atti giudiziari. Lo...

Zingaretti indagato per presunto finanziamento illecito - il governatore : 'M5S non mi fa paura - fiducia nella giustizia' : Il nome di Nicola Zingaretti spunta in un filone di indagine collegato alle dichiarazioni dell'avvocato Giuseppe Calafiore, arrestato insieme a Piero Amara per corruzione in atti giudiziari. Lo ...

Zingaretti indagato - neo segretario Pd si difende : “Sono tranquillo - M5S non mi fa paura” : Nicola Zingaretti nega di aver ricevuto finanziamenti illeciti: "Voglio affermare di essere estremamente tranquillo perché forte della certezza della mia totale estraneità ai fatti che, peraltro, sono stati riferiti come meri pettegolezzi 'de relato' e senza alcun riscontro, come affermato dallo stesso articolo del settimanale"Continua a leggere

Pd - Zingaretti indagato per finanziamento illecito? M5S : si dimetta : Roma, 19 mar., askanews, - Il neosegretario del Pd, e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti sarebbe indagato per finanziamento illecito. Lo ha scritto L'Espresso facendo riferimento agli ...

Finanziamento illecito - indagato Zingaretti a Roma : ... e confermato in ambienti di piazzale Clodio, il presidente della Regione Lazio nonché nuovo segretario del Pd avrebbe beneficiato di erogazioni per la sua attività politica dall'imprenditore ...

Nicola Zingaretti - L’Espresso : “Segretario Pd indagato per finanziamento illecito” : Nicola Zingaretti è indagato per finanziamento illecito in un filone dell’inchiesta della procura di Roma, nata dal caso delle presunte sentenze comprate al Consiglio di Stato. Il neo-segretario del Pd, stando a quanto riportato da L’Espresso, è stato accusato dall’avvocato Giuseppe Calafiore, presunto deus ex-machina con l’ex legale di Eni Piero Amara del giro di giudizi pilotati. Lo scorso luglio, nel corso di ...