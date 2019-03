Xylella | gilet arancioni | “Grazie alle proteste degli agricoltori si intravedono spiragli”

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) “Considerato l’impegno del Presidente Emiliano di stanziare 100 milioni di euro regionali per i reimpianti direi che qualche spiraglio di luce inizia ad intravedersi, grazie a tutte quelle sacrosanteche non si sono ridottemanifestazioni di piazza ma che hanno invece portato alla presentazione di proposte concrete per il rilancio del Salento e della Puglia olivicola”.Lo afferma Onofrio Spagnoletti Zeuli, portavoce dei, il raggruppamento di associazioni agricole (Cia Puglia, Confagricoltura, Copagri, Confcooperative e altre sigle) a proposito della lotta alla, il batterio che provoca il disseccamento rapido dell’olivo.“Naturalmente questo è tempo di fatti e non più di parole“, aggiunge. “A questo punto chiediamo al Presidente Emiliano l’istituzione di un tavolo permanente con ...

